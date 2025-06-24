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    陳其邁邀18所大學校長聊AI 推動智慧燈塔、數位孿生

    高雄市政府今舉辦114年市長與大學校長會議，邀集高雄18所在地大專校院校長聊AI。（高市府提供）

    高雄市政府今舉辦114年市長與大學校長會議，邀集高雄18所在地大專校院校長聊AI。（高市府提供）

    2025/06/24 19:59

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府今舉辦114年市長與大學校長會議，邀集高雄18所在地大專校院校長，包含近期在高雄設分部的清華大學與陽明交通大學，會議以AI為主軸，談談智慧燈塔計畫、超高齡時代的智慧健康等議題。

    除18所高雄在地大學，市府特別邀請中華電信、Linker Vision、先進醫資企業共同與會。

    陳其邁表示，清華大學與陽明交通大學高雄校區，第一階段蓮潭會館整修即將完成，預計7月進駐，感謝2校已在高雄開設學位學程班；中山大學醫學院預計進駐的國際商工舊址，市府持續關注作業期程，助校方能如期進駐。

    關於AI人才培育接軌高雄產業發展的議題，要感謝Linker Vision及中華電信，與市府和輝達攜手合作，在今年的台北國際電腦展，由執行長黃仁勳親自介紹高雄的數位孿生成就，並且予以肯定。

    會議首先由資訊處報告「智慧高雄主權AI燈塔計畫」，介紹高雄為全球影像語言模型（VLM）最大戶外應用場域之一，透過本地影像資料與模型訓練，展現主權AI應用於城市治理的可行性，並進一步導入模擬實體環境的AI技術（Physical AI），以強化城市治理效能與災害預防韌性。

    運用數位孿生模擬各類不可預測情境之影響，如災害管理、設施異常偵測、淹水偵測等，有助於掌握高雄最新動態、提升城市緊急應變，同時以最高資料主權保障為基礎，並讓AI一次建模，市府跨局處即時共享。

    陳其邁強調，希望未來能與各大學合作，一同訓練VLM AI模型，與學校共享算力。

    義守大學會中報告「與大學合作銀髮健康促進之推廣」，提出大學端因應高齡社會策略的應用成果，多位大學校長針對AI師資、人才的認證、培力有交換意見，期待能跨校合作。

    陳其邁表示，感謝高雄在地各大學肩負培育人才的重任，長期為高雄培養各類人才，有好人才，高雄才有機會。

    陳其邁與高雄18所在地大專校院校長暢談AI。（高市府提供）

    陳其邁與高雄18所在地大專校院校長暢談AI。（高市府提供）

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