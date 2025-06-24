數位部開放申請衛星行動通信頻率 3大電信業者規劃曝

數位部今日開放業者申請衛星行動通信頻率，其中也包括手機直連衛星服務。（資料照）

2025/06/24 19:31

〔記者林志怡／台北報導〕數位部今日開放業者申請衛星行動通信頻率，其中也包括手機直連衛星服務，對於接下來是否像數位部提出申請，中華電信將視與各國際衛星商洽談進展與情況，申請所需頻率，台灣大哥大現階段則無申請新頻率規劃，遠傳電信仍在評估中。

數位部今起正式開放受理衛星行動通信頻率申請，其中包括衛星固定12個頻段、衛星行動7個頻段，主要集中在L-band和S-band，是目前國際業者發展衛星直連手機的主要頻段，業者申請通過後，就能在台灣提供手機直連衛星服務。

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中華電信指出，公司近期已經取得衛星固定通信頻率核配，包含OneWeb低軌衛星服務鏈路的Ku頻段12GHz（下鏈）/14GHz（上鏈）、SES中軌服務鏈路的Ka頻段17GHz（下鏈）/27GHz（上鏈），未來將視與各國際衛星商洽談進展與情況，在符合法規要求下申請所需頻率，手機直連衛星服務則在評估規劃中。

此外，台灣大哥大已經在去年成功完成台灣首次「衛星直連一般行動通訊裝置（D2C）」技術測試，讓消費者可以直接使用商用智慧型手機，直接連接Lynk Global低軌衛星通信系統，實現雙向簡訊及語音通話功能。

對於是否向數位部申請新的衛星行動通信頻率，台灣大哥大技術長揭朝華指出，考量自建衛星系統緩不濟急，且目前台灣大哥大已利用既有頻率，和衛星業者有手機直連衛星的合作項目，現階段會先以既有合作內容優先，暫未規劃申請新的頻率。

遠傳電信則指出，公司持續關注D2C技術的發展，並布局B5G/6G下世代通訊，積極與國際衛星服務機構洽談，待技術標準成熟時，評估合作提供全方位服務的可行性，是否申請頻率也還在評估中。

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