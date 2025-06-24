全國首創 高雄寵物防災箱可當座椅還能拆成2手提箱

高雄全國首創寵物防災箱及手冊。（記者陳文嬋攝）

2025/06/24 20:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市寵物登記達32萬隻犬貓，動保處全國首創寵物防災箱及手冊，外型堅固可當座椅使用，還能拆成兩個手提箱方便攜帶，裝足5天生活必需品。

動保處與富迪集團合作ESG公益計畫，率先全國推出寵護者防災箱及寵物防災保護宣導手冊，挑戰既能放置必需物品，也能融入日常生活場景，以玄關穿鞋凳發想，設計六角形結構堅固，可承載成人重量，可分成2個梯形手提箱，裝足寵物5天生活必需品，平時可當座椅使用，放置逃生路線上，方便取得防災避難。

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動保處開箱必備寵物腸胃藥、醫療用品如止血粉及生理食鹽水等、至少5天飼料、肉泥及水等，還要準備玩具、平常用藥、情緒穩定藥物等，一旦發生災害將難以取得，尤其貓咪更需要情緒穩定物品如藥物或費洛蒙、可遮蔽躲藏處及排泄設備等，應準備臨時帳篷、貓砂盤、頭套等，愈充實愈好，以備不時之需；犬隻要事先練習籠內訓練及社會化練習應變。

此外，寵物防災保護宣導手冊則參考國外動物防災資料，廣納動物行為專家、高雄市消防局及獸醫師等意見，彙整寵物防災注意事項、寵物防災箱清單等，以及災害應對方法等，並因應不同緊急狀況，規劃5條避難路線，也提供動保法令供民眾參考，強化飼主責任，讓毛小孩多一份保障。

動保處長葉坤松表示，民眾謹記「寵物防災3R」Ready（準備）、Refuge（避難）、Responsibility（責任），只要平時做好準備，當災害突然發生時，和寵物一同安全避難，就能開心生活一輩子。

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