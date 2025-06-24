嘉縣大阿里山茶區清香烏龍製茶競賽 兄弟檔包辦冠軍、季軍

嘉義縣長翁章梁今頒獎給製茶技術競賽冠軍李柏蒼（右）。（番路鄉農會提供）

2025/06/24 19:13

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會主辦「大阿里山茶區清香烏龍茶（半球型包種茶）製茶技術競賽」，23、24日舉行，來自番路、竹崎、梅山、阿里山鄉40名18歲至50歲製茶師參賽，經2天1夜馬拉松式研習、製茶，今天下午公布競賽成績，李柏蒼、李柏儀兄弟包辦冠軍、季軍，冠軍李柏蒼並將代表嘉義縣參加全國部分發酵茶技術競賽，爭取最高榮譽。

製茶技術競賽以隙頂國小為報到及品評中心，23、24日在旭隆、明峰、瑞峰、正旺等4家在地茶廠同步比賽，參賽茶農須以指定的阿里山青心烏龍，採摘20至25台斤茶菁，歷經日光與室內萎凋、攪拌、炒菁、揉捻、團揉與乾燥等完整工序，全程手作不得仰賴機械，許多茶農熬夜趕製，只為追求茶葉最佳風味。

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今上午選手繳茶後，由前茶業改良場魚池分場長郭寬福與茶業改良場研究員楊小瑩等專家組成評審團，依香氣與滋味為主要指標（占比60%），搭配外觀、茶湯色澤等綜合評分，最後選出前10強，今下午成績出爐，冠軍由李柏蒼獲得；季軍3名為洪梓晉、伍永盛、陳乙安；季軍6名，李柏儀、葉信佑、鍾明志、王煒曜、陳建勳、郭紋廷。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，製茶技術競賽已舉辦25年，透過競賽讓製茶師交流切磋、精進技術，也讓外界了解製茶師的辛苦。今年首度將報到與品評中心移至隙頂國小，透過與茶文化教育結合，讓茶產業走入課堂。

莊振基說，番路鄉隙頂茶區具有海拔約1200公尺高、北回歸線經過等地理與氣候優勢，透過製茶技術競賽，讓製茶技術不斷提升、進步，且往年比賽得獎者，參加全國性比賽也都是前三名常勝軍，很具指標性。

郭寬福說，參賽選手製成的茶葉香氣變化自然，製程細節掌握度高，展現中生代製茶者專業潛力。前段萎凋處理與炒菁火候是成敗關鍵，優勝者在穩定性與層次感上表現優異，技術已可與資深茶師比肩。

評審依據香氣與滋味、外觀條索、茶湯色澤等指標進行綜合評分。（記者王善嬿攝）

番路鄉農會舉辦大阿里山茶區清香烏龍茶製茶技術競賽，考驗製茶師功力。（記者王善嬿攝）

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