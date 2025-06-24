下班注意！13縣市大雨特報

氣象署今下午對13縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

2025/06/24 18:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今（24日）下午4時00分對13縣市發布大雨特報。

氣象署表示，今日新北、南投、屏東地區及桃園至高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

請繼續往下閱讀...

大雨特報範圍：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣。

另外，氣象署也對明日9縣市白天發布高溫特報，台北市、新北市、彰化縣、台南市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、雲林縣、屏東縣、花蓮縣則為黃色燈號，請注意。

氣象署提醒，明天應盡量避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象署發布週三9縣市高溫特報。（擷取自中央氣象署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法