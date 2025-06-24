南台中家扶中心啟動助學工程 550萬元助600名學子安心上學

小誠在畢業生撥穗典禮上分享法律專業知識。（南台中家扶提供）

2025/06/24 20:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕為減輕家庭經濟弱勢的孩子的學習負擔，家扶基金會每學期對外召集助學人挹注獎學金資源，讓孩子可以安心學習，南台中家扶中心「助學工程計畫」即日起正式啟動，114學年度第一學期目標需求550萬元獎學金，將幫助約600位清寒學子安心就學，邀請社會各界成為「助學人」，一起改變孩子未來。

家扶兒小誠在媽媽因家庭經濟壓力與父生病洗腎離家後，4歲起由爸爸獨自扶養，父子辛苦度日，家扶介入扶助，每月固定提供扶助金與生活物資，隨著小誠就學需求，及學習表現良好，中心也提供獎學金，幫忙穩定就學，社工老師也定期關心家庭狀況。

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儘管家庭貧困，小誠始終對學習充滿熱情，明白唯有透過教育，才能有機會翻轉人生，減輕爸爸的負擔，努力學業且表現亮眼，積極申請各項獎學金支持學習，今年小從中正大學法律系畢業，全力備戰國家考試，希望成為檢察官或律師。

小誠說，感謝社會幫助他的人，未來希望自己也能更幫助其他的孩子。

南台中家扶中心扶幼主委謝瑾瑜表示，教育是翻轉人生的鑰匙，但對弱勢家庭而言，持續就學往往是沉重的經濟負擔，扶助對象中，有許多像小誠一樣努力不懈怠的孩子，來自單親、隔代教養，低收入的家庭背景，因此獎學金是幫助學習後盾，提供穩定的學習機會。

南台中家扶中心在新學期預計投入550萬元獎學金，協助600名清寒兒少安心學習，廣邀大家成為助學人，共同為孩子的未來加油，每月小額定期捐款，或一次性捐助。

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