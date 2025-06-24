小琉球海膽氾濫成災！破壞珊瑚礁生態系 屏縣府移除控管

縣府在肚仔坪核心區移除海膽。（屏東縣政府提供）

2025/06/24 18:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今天（24日）在琉球水產動植物繁殖保育區肚仔坪核心區進行海膽移除。肚仔坪潮間帶因海膽族群過度擴張而造成珊瑚礁生態系問題，這次移除行動委託國立中山大學研究團隊規劃，並與在地小琉球自然人文生態觀光協會合作，針對肚仔坪潮間帶的有害海膽進行移除，緩解「海膽荒礁」對海洋環境的破壞。

屏東縣政府表示，肚仔坪潮間帶的珊瑚礁正面臨「海膽荒礁」危機，過量的梅氏長海膽與口鰓海膽啃蝕珊瑚礁導致棲地破壞，珊瑚礁表面光禿且佈滿坑洞，生物多樣性急劇下降。據中山大學研究團隊調查結果顯示，該區海膽數量高達80-100萬顆，海膽數量失控的原因包括過度捕撈減少了天敵，以及生活污水等高營養鹽導致海膽食物增加，最有效的方式改善的方式是大規模人工移除，移除覆蓋範圍需超過70%，以阻止海膽族群的快速擴張，避免珊瑚礁生態系徹底崩解。

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中山大學研究團隊表示，第一階段將集中移除肚仔坪核心區內的海膽，以防止牠們在夏季大量繁殖，移除的海膽經敲碎處理過後，將成為魚類與螃蟹的養分，回歸生態系循環，未來將分階段進行專案移除，持續與在地社區及學校合作，透過環境教育活動提升民眾對海洋保育的認識與行動力，共同守護小琉球的珊瑚礁生態系。

參與民眾在肚仔坪核心區移除海膽。（屏東縣政府提供）

參與民眾協助在肚仔坪核心區移除海膽。（屏東縣政府提供）

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