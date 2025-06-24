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    左鎮草山月世界11處景點優化 年底前竣工

    草山月世界惡地地貌。（台南市政府提供）

    草山月世界惡地地貌。（台南市政府提供）

    2025/06/24 19:46

    〔記者王姝琇／台南報導〕為提升左鎮草山月世界地景風貌與設施安全，打造民眾假日休閒的好去處，台南市政府今年度特別編列800萬元預算，進行草山月世界11處景點優化工程，預計將於年底前完成。

    市長黃偉哲表示，左鎮區的草山月世界，是由砂岩與頁岩所構成的青灰岩地形，因地質及草山溪、岡林溪等河流侵蝕，形成層巒疊嶂的山岩景觀，隨著四季與晨昏變化造就壯闊的地景，尤其二寮日出有「全台最美日出」之譽、要月吊橋是婚紗拍攝取景熱點、玉女峰附近的百年鳳凰木、大峽谷水紋等，不同時節都有著吸引遊客及攝影愛好者前來探索的美。

    觀旅局長林國華表示，草山月世界10餘處景點，約於2001年左右建置，設施經過數10年使用及當地地形地貌的變動，有更新優化的需要，此次在市府支持下將就桃源谷、小玉山、侏儸紀、觀聚落、玉女峰、兔子谷、馬頭觀、二寮觀日亭、彩竹林、要月吊橋、大峽谷等11處特色景點進行設施及環境的改善。

    林國華說，除設施及環境改善，亦同時更新區內指標系統，以求更貼近遊客使用需求、提升遊憩設施品質，打造優質觀光體驗，進而促進地方觀光發展；整體計畫設計階段已完成，預計8月展開施工，屆時部分景點將暫時封閉。

    二寮日出有「全台最美日出」之譽。（台南市政府提供）

    二寮日出有「全台最美日出」之譽。（台南市政府提供）

    大峽谷水紋。（台南市政府提供）

    大峽谷水紋。（台南市政府提供）

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