台英語共學AI推新版將納日語 盼建構本土語AI主權與保存

台南大學資工系教授李健興團隊與台南市仁德國小合作，搶先試推台英語AI共學系統的0.5版，可單機離線作業，讓學校免高速網路運算資源，就能有AI學習應用。（李健興提供）

2025/06/24 18:26

〔記者吳柏軒／台北報導〕台南大學資工系教授李健興團隊推動「台英語共學家庭先導計畫」，先用台灣大型語言模型TAIDE發展，再結合臉書LLaMA模型，今（24日）正式推出單機0.5版，可離線提供台語、英語的翻譯切換，加上中文幫助學習，記錄爺孫對話與促進本土語教學；未來盼整合客語、原住民語等，建構出台灣本土語的主權AI，也讓本土文化藉由語言持續保存。

李健興表示，執行國科會計畫，受惠TAIDE發展出AI學伴工具，並有國家高速網路與計算中心的算力支援，並與真平語文出版社的台語教材合作，開發的教學工具可供本土語教學，孩子也能在家與爺奶對話，AI將學習記錄各地不同腔調，逐步建立屬於台灣的台語資料。

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但因雲端運算需較貴成本，不利教學推廣，李健興指出，今推出0.5版的單機模式，學校端只須建構1台運算主機，成本約15萬元，即可搭配資訊教室，加上「生生有平板」的資源，實際應用到本土語課程中，目前在台南市仁德國小啟用，也與其他學校接洽，盼教育部支持讓更多縣市與學校加入，一起建構本土語資料庫。

李健興未來思考，跟地方政府、原民會、中研院等合作更龐大的AI前瞻計畫，用AI工具納入各種本土語教學，包含客語、原住民語等等，只要師生課堂就能產生很多重要意義的數據，孩子回到家也能透過手機等3C執行AI學伴系統，與家中長輩對話練習，進一步收集各地本土語腔調與慣用詞彙。

李健興指出，同時也將接軌國際，台英語共學是為了在教育端提供學習動機，才將本土語跟英語結合，另也規劃納入日語翻譯，今年二月已赴日本邀請關西大學及大阪公立大學體驗，都非常有興趣；將來該AI連結上國際大語言模型，也可連結不同種語言。預計9月提出算力更強大的正式1.0版。

國網中心也有透過AI工具保存原住民語文化，指出台灣將持續利用TAIDE發展大語言模型，並利用國際開源模型，如META或GOOGLE等公司，來訓練出專屬台灣的繁體中文模型，樂見中心算力落地應用，也不排除跟各單位強強聯手。

TAIDE計畫發起人、交通大學應數系教授李育杰表示，先進國家已在思考如何利用大語言模型保存瀕臨滅絕的語言，如歐盟計畫2027年要保存幾十種，台灣也能透過AI工具，將國內各種語言、腔調等保存下來，實現數位包容，並強調「模型是一時，資料是永久」，透過教育界推廣收集更多本土語數據，並與AI大公司分享，可讓台灣價值、台灣語言更加保存流傳。

台南大學資工系教授李健興團隊開發AI工具學習台英語，並推出0.5版單機，先在台南市仁德國小試行，學生用教室平板就能享受AI模型服務與教學應用。（李健興提供）

台南大學資工系教授李健興團隊開發AI工具學習台英語，並推出0.5版單機，先在台南市仁德國小試行，學生用教室平板就能享受AI模型服務與教學應用。（李健興提供）

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