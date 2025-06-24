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    颱風預報圖「綠色圈」不是變大！ 正解曝光網驚：一堆人不知道

    「台灣颱風論壇」23日留言貼出一張中央氣象署的颱風預報圖做範例，並表示：「颱風預報圖裡，那個墨綠色的是路線誤差範圍，不是颱風愈來愈大啦。」（擷取自Threads）

    「台灣颱風論壇」23日留言貼出一張中央氣象署的颱風預報圖做範例，並表示：「颱風預報圖裡，那個墨綠色的是路線誤差範圍，不是颱風愈來愈大啦。」（擷取自Threads）

    2025/06/24 20:09

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕社群平台Threads上日前一篇貼文引發熱議，貼文中有來自各行各業的網友分享業界秘辛。其中，有氣象粉專指出，颱風預報圖裡「墨綠色的是路線誤差範圍，不是颱風愈來愈大啦！」引發熱議，該留言也已有超過80萬次瀏覽，不少網友直呼「以前真的以為是指颱風越來越大」，還有網友驚呼：「你知道你說了一個一堆台灣人都不知道的事情嗎？」

    網紅「聖結石」22日在Threads上發文「一人一個『在你的行業是常識，但一般人毫不知情的事』」徵集網友留言，該貼文吸引了超過8000則留言，各行各業網友在下方分享了自己業界秘密。

    其中，粉專「台灣颱風論壇」23日留言貼出一張中央氣象署的颱風預報圖做範例，並表示：「颱風預報圖裡，那個墨綠色的是路線誤差範圍，不是颱風愈來愈大啦。」粉專還透露，所以看到墨綠色範圍超級大的時候，代表氣象署對預測沒信心。另外，粉專也提醒，下禮拜可能會有颱風，到時候感謝大家記得這件事情。

    「台灣颱風論壇」的留言至今已累積超過83萬次瀏覽，並有超過5000次分享。網友紛紛表示：「我以前真的以為是指颱風越來越大」、「你知道你說了一個一堆台灣人都不知道的事情嗎」、「之前也以為，想說不是觸陸了為啥還變強」、「我以為是因為越靠近所以強度越強的意思」、「我真的以為是越來越大耶」；還有網友笑稱是「目前最有價值的串文」。

    不過，針對有網友開玩笑表示「跟降雨機率一樣不負責任！」粉專也特別回答「給你誤差範圍才是負責任的做法」。粉專表示，目前天氣預報科技就是還沒辦法做到百分之百準確，但現在已經能做到大方向正確，差在機率問題而已，這和20年前比已經是超級進步了。而氣象人能把各種天氣狀況的機率多寡，呈現給大家參考，讓大家自己評估自身活動，已經是現代所能做到最好的方式了，無論是颱風路線或降雨機率都是這樣子。

    「台灣颱風論壇」的留言至今已累積超過83萬次瀏覽，並有超過5000次分享。（擷取自Threads）

    「台灣颱風論壇」的留言至今已累積超過83萬次瀏覽，並有超過5000次分享。（擷取自Threads）

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