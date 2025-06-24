胡瓜親哥哥連7年參賽！北市「樂齡巨星秀」登場 97歲長者也來拚

胡技烜是綜藝天王胡瓜的哥哥，已連續7年參與「樂齡巨星秀」。（台北市衛生局提供）

2025/06/24 21:34

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市邁入第15年舉辦「樂齡巨星秀」活躍老化競賽，今年初賽吸引36個社區、共842位長輩報名，最高齡達97歲，最終由12支隊伍脫穎而出，於今（24日）參加實體決賽。副市長張溫德致詞表示，將從中選出6隊代表北市進軍國健署8月舉辦的全國賽，盼透過競賽鼓勵更多長者走出家門、持續鍛鍊、延緩退化，實踐健康老化生活。

根據北市社會局2024年調查統計，60歲以上市民中，平均每7人就有1人自述過去一年曾有跌倒經驗。北市衛生局長黃建華指出，長者若能及早介入預防，將有助延緩身體機能衰退、降低失能風險。「樂齡巨星秀」評分項目包含表演主題、長者安全、團隊精神及銀髮參與，今年特別強調身體活動的展現，讓參賽長輩從練習到比賽過程中，持續訓練上、下肢肌力、耐力與平衡能力，有效降低肌少症與衰弱的風險。

請繼續往下閱讀...

今年參賽的「永安銀髮樂活隊」中，75歲的胡技烜大哥格外引人注目，他是綜藝天王胡瓜的哥哥，已連續7年參與「樂齡巨星秀」。胡技烜直言，每年從年初就開始和社區長輩一同練習，今年指導老師特別設計全身性的動作訓練，結合手腦並用的編排，不僅順利完成，也帶來走出家門的動機與成就感，為健康老化奠定基礎。

北市衛生局表示，將持續推動多元長者健康服務，包括免費健康檢查、營養諮詢與篩檢、健康促進課程、疫苗接種、社區心理支持及長照服務等，同時誠摯邀請長輩朋友參加「樂齡巨星秀」活動，攜手組隊展現健康活力，豐富樂齡生活。

張溫德副市長及黃建華局長頒發90歲以上敬老獎。（台北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法