水鶴自辦市地重劃區完工驗收 成為苗縣重要產業發展基地

苗栗縣苗栗市及公館鄉交界的水鶴自辦市地重劃區完工驗收，俟土地分配並點交完畢後再對外開放。（苗栗縣政府提供）

2025/06/24 21:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕位在苗栗縣苗栗市、公館鄉交界的水鶴自辦市地重劃區，占地面積約7.33公頃，為苗栗縣近年最具規模的自辦市地重劃案，於去年動工，目前重劃工程已竣工，經苗栗縣政府地政處邀集相關單位至現場辦理驗收。

水鶴自辦市地重劃區原規劃為貨物轉運中心，1977年因交通基礎建設未臻完善，無法建築利用，又因長期未開發，其貨物轉運功能已有其他區位供給。且當時因中山高速公路，此地編定特定區後沒有開闢道路，無法開發利用。

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苗栗縣政府指出，水鶴自辦市地重劃推動40多年，後來在政府與民間的協調努力下，獲苗縣府同意變更為「產業專用區」。之後由民間發起組成重劃會，在縣府的監督及協助下，透過公私協力的方式引入民間力量，投入2億3000萬元，重劃區內計施作3條道路、1座公園兼滯洪池、1座廣場兼停車場等公共設施；重劃完成後，苗縣府可取得約2.3公頃公共設施用地，亦提供可建築用地（產業專用區）約5.03公頃，未來將成為苗栗縣重要的產業發展基地，為苗栗鄉親帶來就業機會及經濟發展。

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