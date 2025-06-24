台、德學者攜手開發「會聽光指令」奈米通道 登國際期刊

陽明交大教授陳俊太（前）研究團隊和德國學者合作，成功開發「會聽光指令」的奈米通道，登上國際期刊。（陽明交大提供）

2025/06/24 18:15

〔記者林曉雲／台北報導〕只要一道光，就能像開關一樣操控微小的奈米通道？國立陽明交通大學應用化學系教授陳俊太，與德國卡爾斯魯爾理工學院（KIT）教授Patrick Théato（帕特里克．泰亞托），成功開發出一種「會聽光指令」的奈米通道，這項突破性的研究，成功刊登在國際期刊「ACS Nano」，為未來的智慧材料、防偽科技等技術開啟嶄新的巷可能。

陳俊太說明，這項創新的靈感，來自於生活在水裡的綠藻，綠藻在水中移動時，會透過趨光反應，獲取最佳光源，來進行高效率的光合作用，靠的是細胞膜上的光控離子通道「視紫紅質」（ChRs）精準感應光照變化，進而調節離子流動，協助綠藻應對環境並維持生理功能。

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受此機制啟發，研究團隊以陽極氧化鋁（AAO）薄膜為骨架，在奈米孔道中添加一種會對光產生反應的「螺吡喃」（發音同羅必南）高分子材料（Spiropyran Polymer），成功建構出一種具有開關功能的光控離子通道。

陳俊太表示，這種材料的關鍵在於螺吡喃分子結構在紫外光照射下，分子從閉環狀態轉變為開環帶電狀態，不僅改變奈米通道的親疏水性，也顯著影響離子的傳輸效率，這種結構轉換伴隨著從透明轉為深紫色的顏色變化，未來可應用於光學防偽標籤，使真偽判讀變得更直觀快速。

此外，陳俊太指出，亦有望應用於藥物釋放控制、光學資訊儲存與生物醫學工程等前瞻領域，不僅為材料科學與仿生技術帶來重大突破，也為多元領域應用奠定堅實基礎，未來或許只需一道光，就能打開智慧材料的全新世界。

陽明交大教授陳俊太（左）指導博士生陳羿帆（右）等研究團隊和德國學者合作，成功開發「會聽光指令」的奈米通道，登上國際期刊。（陽明交大提供）

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