2025屏東馬拉松 開始報名了

屏東馬拉松活動場地宜人。（屏東縣政府提供）

2025/06/24 19:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025屏東馬拉松即日起正式開放報名！賽事將於12月14日熱情開跑，號召全台跑者齊聚南國屏東，以主題「屏實力開跑」迎接年度壓軸運動盛事。邁入第8屆的屏東馬拉松，今年以嶄新視覺與全方位升級的賽事體驗，再次展現屏東作為「最南端熱情城市」的運動實力與魅力。

賽事以屏東縣立田徑場為起終點，規劃全馬、半馬、11K、5K及健走組（5K），無論是專業跑者、初學者還是親子家庭，都能在不同距離中找到屬於自己的節奏與熱情。其中，5K與11K路線將串聯市區代表性景點，包括勝利星村、屏東糖廠及萬年溪景觀橋等，融合歷史與觀光氛圍；另21K與42K賽道則延伸至台鐵橋下的彩虹自行車道，並穿越富有客家文化風采的鄉鎮與河岸景緻，讓每一步都踩在屏東的自然與文化底蘊之上。

請繼續往下閱讀...

今年參賽者有慢跑上衣、質感運動背包、完賽獎牌、限定運動束口袋及21K和42K跑者獨有的屏東馬限定斗篷衣等賽事物資，延續去年深受好評的「屏東馬賽前訓練營」，邀請專業教練針對不同程度跑者規劃訓練課表，協助跑者穩定備賽、突破自我；另異業結合旅遊業者推出跑者專屬住宿與旅遊優惠方案，包含屏東知名景點、在地導覽、交通接駁等多元服務，打造馬拉松和在地旅遊結合的完美行程，活動詳情請至全統運動報名網或官方FB粉專「屏東縣體育發展中心」查詢。

屏東馬拉松開始報名了（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法