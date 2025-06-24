不只笑死！他哀用這「3字」 秒遭同事嘲諷是老人

網路流行用語並非一成不變，有時也會讓「復古用語」再度流行。示意圖。（資料照，美聯社）

2025/06/24 20:56

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網路流行用語並非一成不變，有些網路用語也會過時。近日有網友發文抱怨，他在公司講出「這3字」，竟遭年輕同事嫌棄是老人，該文一出，立即引起眾人熱議。

日前傳出網路用語「笑死」一詞，被一些受YTR街訪的年輕人指出，把它被歸為「老人用語」，引發各界議論。一名網友在PTT以「用幫QQ是幾歲人啊？」為標題發文，透露自己在飲料店工作，看到年輕同事不小心打翻仙草凍，於是順口說出一句「幫QQ」，未料對方竟惱羞成怒，當場怒嗆他是「老人」，讓他當下感到非常傻眼。

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據了解，「幫QQ」這個網路用語，有著半開玩笑的俏皮語感與擬人化的表情符號，大多是被用來表示「替某人事物感到難過或同情」，在網上流傳已久。被嗆的原PO表示，他認為「幫QQ」聽起來很可愛，也無法理解為何如此可愛的它，現在會變成老人用語之一，也好奇詢問，「用幫QQ是幾歲人啊？」。

貼文一出，吸引許多人用「幫QQ」蓋樓安慰原PO。另外，PTT每年都會有網友發文，列出各種被「當時的年輕人」聲稱已經過氣、只有比自己年長的老人才用的網路用語，像是「咩噗」、「SPP（俗氣）」、「LKK（老硞硞）」、「很ㄅ一ㄤ」、「是在哈囉」、「藍瘦香菇」、「我容易嗎」、「尬聊（尷尬聊天）」等。

此外，近期有年輕人聲稱「超好笑」才是最新的熱門網路流行用語，然而有不少30、40歲的網友表示，「超好笑」早在十多年前的網路平台上，就曾流行過一陣子，認為該詞並非全新創造的網路用語，目前使用的年輕人也只是在「復古」而已。

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