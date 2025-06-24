總統教育獎得主 基市教育處：邀任教育諮詢會議學生代表

針對基隆市議長童子瑋拋出建立「總統教育獎得主後續關懷計畫」，基市教育處回應，依照相關作業規定程序辦理獎勵；另外將邀請得主擔任基隆教育諮詢會議的學生代表。（記者俞肇福攝）

2025/06/24 21:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年總統教育獎獲獎名單日前公告，基隆市共有3名學生獲獎、1名學生入圍，分別為明德國中謝昇舜、基隆高中王辰瀚、二信高中王實修，以及和平國小林琡旋（入圍）。基隆市議會議長童子瑋表示，將提案要求教育處評估建立「總統教育獎得主後續關懷計畫」外，並成立「基隆總統教育獎校友平台」，讓歷屆得主彼此連結，讓生命影響生命；對此，基隆市教育處透過新聞稿表示，除了已依市府既定作業程序辦理相關獎勵事項外，將邀請總統教育獎得主擔任教育諮詢會議學生代表，替學生發聲。

教育處指出，基隆市政府2024年就率全國之先，針對市屬學校入圍學生頒發獎學金以資鼓勵，彰顯其堅毅精神與正向價值。另外，為表揚學生傑出成就，並感謝師長與家庭支持，教育處將於今天（24日）晚間辦理表揚晚宴，邀請獲獎學生、家長及所屬學校代表出席參與。

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不僅如此，教育處亦特別重視這些孩子的真實聲音與多元觀點，將邀請擔任基市教育相關諮詢會議的學生代表，為兒童青少年族群發聲，讓他們能實際參與政策對話，為同齡學子發聲，實踐教育民主與世代共融。

基隆市教育處長徐嬿立表示，對於特殊境遇或具表現潛力學生，長期設有相關輔導與支持措施，包含清寒助學、心理輔導、升學與職涯諮詢等服務，並定期檢討其適用性與資源配置成效。教育處將持續本於教育專業，推動學生多元發展及教育公平，未來相關政策與制度將依實際需求與施政目標進行滾動式檢討與整合，如有調整，將依規定辦理，適時公告。

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