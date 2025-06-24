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    悶熱天氣持續！週末注意低壓系統發展 明中南部山區防豪雨

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/06/24 17:50

    〔記者林志怡／台北報導〕未來數日全台仍是悶燒鍋般的天氣，中央氣象署指出，週六前各地普遍有32度以上高溫，週六後因水氣增加，雖白天氣溫略降1至2度，但整體感受悶熱；降雨方面，週六前仍會維持午後雷陣雨為主的天氣型態，且明日中南部山區需注意短延時豪雨，週末則需觀察南海至菲律賓東方海面的天氣系統發展。

    中央氣象署預報員劉沛滕指出，明日台灣周邊風向轉為偏南風至東南風，且太平洋高壓勢力東退，南方雲系也將從週五起北移，造成水氣增加，明起午後雷陣雨範圍將往西半部平地擴展，且明日午後雷陣雨會比較明顯，尤其中南部山區可能有短延時豪雨發生。

    此外，週六前西半部地區、東半部山區都將是午後雷陣雨為主的天氣型態，週日後台灣持續受到南方雲系影響，南台灣地區有局部短暫陣雨，部分時間中部地區有局部降雨，其他地區雲量增加，中午過後仍有午後雷陣雨。

    氣溫方面，週六前各地仍持續炎熱，西半部地區普遍氣溫可達33至35度，東半部地區也有32至33度，待週六南方雲系北移，雲量與水氣增加後，白天氣溫可略降1至2度，但西半部白天高溫仍有33至34度，且感受相當悶熱。

    劉沛滕也提到，週末左右，因太平洋高壓北推，讓出南海、菲律賓東方海面的空間，有利低壓系統發展，並有機會出現熱帶擾動、熱帶性低氣壓，但因預報時間距今仍較長，實際情況還有待觀察。

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