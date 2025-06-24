很拚！桃園新創千里馬賽 全國39所大專院校355隊搶57萬獎金

桃園市副市長蘇俊賓（左4）與中大主秘李宇翔（左3）、青年局長侯佳齡（左5）為新創千里馬創業競賽決賽啟動。（記者李容萍攝）

2025/06/24 20:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局與中央大學舉辦「2025新創千里馬創業競賽」今（24）日在桃園市立兒童美術館舉辦決賽頒獎，計有全國39所大專院校、355支隊伍，分6大組爭奪總獎金57萬元，副市長蘇俊賓表示，這項競賽已辦18屆，今年以「創新永續 × 千里啟航」為主軸，鼓勵青年結合科技創新商業模式與社會實踐，18年來很多大學生、研究生藉由競賽提出許多新創提案創業，都有不錯成果。

蘇俊賓指出，「新創千里馬創業競賽」是桃園創意能量的重要平台，不僅讓青年創意被看見，還為產業升級與人才培育注入動能。他感謝來自產官學界的評審專家熱情參與，透過專業提問與回饋，協助青年創業團隊檢視創意的可行性，培育桃園新創能量。他並分享自身就讀研究所時，也曾參與創業競賽，提到當年共同參賽的夥伴，有人成為國際會計師事務所的合夥人，有人投身科技與再生能源產業，足跡遍及非洲與歐洲。即使未來不一定人人創業，但每位參與者都能在不同領域中發揮所長，這正是創業精神的最佳體現。

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此競賽共設有6大組別，包含「創意電梯簡報」、「科技創新」、「商業服務」、「創業新創公司」、「SDGs永續發展」及「數位健康生活」。

中央大學主任秘書李宇翔提到，今年競賽以「創新永續、千里啟航」為主軸，與中央大學推動永續發展的願景高度契合。感謝評審及產學夥伴長年支持，盼透過競賽匯聚全國新創能量，推動桃園邁向新創產業重鎮。他也勉勵參賽者勇敢逐夢，讓這個舞臺成為實現創業理想的起點。

例如賦智行雲科技公司在中央大學成立4年多，今年在創業新創公司組獲得銀獎，董事長林志鴻表示，該公司通過中大教授指導，把產品建立MLOps平台，協助程式開發醫療級大型語言模型與3D牙科影像生成技術，辨識醫療疾病影像處理自動化完成，感受這項比賽至今人數創新高，刺激孕育更多更好產品。

青年局長侯佳齡補充，市府持續打造有利創業發展的政策與生態環境，從校園扎根，提供青創基地、創業諮詢、實作空間與輔導資源，並積極拓展支持網絡。去年成立「桃園天際線加速器」，整合專業輔導、技術資源與產業媒合，協助團隊加速成長、拓展國內外市場；今年進一步啟動「A8桃園智慧產業加速器」，聚焦智慧製造、智慧醫療與綠色科技，協助新創團隊與企業共同驗證應用場景、強化市場連結。

桃園市副市長蘇俊賓（中）與中大主秘李宇翔（右）、青年局長侯佳齡（左）為新創千里馬創業競賽決賽啟動。（記者李容萍攝）

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