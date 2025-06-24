為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    每天通車20公里、耗時1.5小時！ 彰化畢業生陳泊誠獲「全勤獎」原因超勵志

    竹塘國中畢業生陳泊誠（右），每日通車20公里，從沒請假曠課，拿「三年全勤獎」殊榮。（黃仲平提供）

    竹塘國中畢業生陳泊誠（右），每日通車20公里，從沒請假曠課，拿「三年全勤獎」殊榮。（黃仲平提供）

    2025/06/24 17:42

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘國中畢業生陳泊誠，每日橫跨草湖、芳苑及二林3個學區，通勤逾20公里、耗時1.5小時到校上課，是全校通學距離最遠的學生，難能可貴的是，3年來他從沒請假曠課，畢業典禮榮獲全校最難拿的「三年全勤獎」。校長黃仲平表示，陳泊誠展現毅力的精神，有望錄取第一志願員林農工畜保科。

    竹塘國中鄰近濁水溪，是彰化縣最南端國中之一，陳泊誠家住芳苑鄉新寶村，是芳苑最北邊的村莊，兩地相距20公里，因此他每天必須6點前起床，由媽媽騎車載往二林客運站，再搭乘專車到學校，每次通學時間約1.5小時，來回要3小時，三年如一日。

    陳泊誠表示，雖然每天得早起趕車，但已習以為常，因為未來想朝畜牧業發展，繼承家中養雞事業，所以早早鎖定員林農工畜保科為第一志願，竹塘國中與該校建教合作，認為是理想的起點，所以選擇就讀。

    「他毫不猶豫就說要讀！」陳泊誠的母親透露，她從孩子幼兒園開始，就特別重視學校的師資與教學風評。當得知竹塘國中與員林農工有建教合作，便親自詢問兒子的意願，沒想到他毫不遲疑地點頭答應。三年來無論酷暑寒冬都準時到校，即使感冒生病也堅持看診後就去上學，從不鬆懈。

    對此，黃仲平也貼文臉書表揚，指出竹塘國中今年185位畢業生中，僅14人獲得三年全勤獎，而陳泊誠家最遠、交通最不便，卻始終準時到校，格外難得。他還積極參加技藝競賽，曾奪下縣內農業群園藝組第二名，展現實作能力與熱情。校方為獎勵全勤生，特別訂製刻有學生姓名的專屬印章，作為榮譽象徵，「而且其他獎項都沒有」，這是對堅持三年全勤最深刻的肯定。

    拿到印章的那一刻，陳泊誠露出開心笑容，「雖然每天早起很辛苦，但想到離夢想又近一步，一切都值得。」黃仲平也感動表示，母子三年如影隨形通學，共同堅持不缺席，可說是「雙全勤」的最佳典範，為國中階段畫下最美的句點。

    陳泊誠3年來從沒請假、曠課，畢業典禮榮獲全校最難拿的「三年全勤獎」。（黃仲平提供）

    陳泊誠3年來從沒請假、曠課，畢業典禮榮獲全校最難拿的「三年全勤獎」。（黃仲平提供）

    竹塘國中校長黃仲平在臉書貼文，陳泊誠住最遠、交通最不便，卻能拿到全勤獎，格外難得。（翻攝黃仲平臉書）

    竹塘國中校長黃仲平在臉書貼文，陳泊誠住最遠、交通最不便，卻能拿到全勤獎，格外難得。（翻攝黃仲平臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播