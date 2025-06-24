每天通車20公里、耗時1.5小時！ 彰化畢業生陳泊誠獲「全勤獎」原因超勵志

竹塘國中畢業生陳泊誠（右），每日通車20公里，從沒請假曠課，拿「三年全勤獎」殊榮。（黃仲平提供）

2025/06/24 17:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣竹塘國中畢業生陳泊誠，每日橫跨草湖、芳苑及二林3個學區，通勤逾20公里、耗時1.5小時到校上課，是全校通學距離最遠的學生，難能可貴的是，3年來他從沒請假曠課，畢業典禮榮獲全校最難拿的「三年全勤獎」。校長黃仲平表示，陳泊誠展現毅力的精神，有望錄取第一志願員林農工畜保科。

竹塘國中鄰近濁水溪，是彰化縣最南端國中之一，陳泊誠家住芳苑鄉新寶村，是芳苑最北邊的村莊，兩地相距20公里，因此他每天必須6點前起床，由媽媽騎車載往二林客運站，再搭乘專車到學校，每次通學時間約1.5小時，來回要3小時，三年如一日。

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陳泊誠表示，雖然每天得早起趕車，但已習以為常，因為未來想朝畜牧業發展，繼承家中養雞事業，所以早早鎖定員林農工畜保科為第一志願，竹塘國中與該校建教合作，認為是理想的起點，所以選擇就讀。

「他毫不猶豫就說要讀！」陳泊誠的母親透露，她從孩子幼兒園開始，就特別重視學校的師資與教學風評。當得知竹塘國中與員林農工有建教合作，便親自詢問兒子的意願，沒想到他毫不遲疑地點頭答應。三年來無論酷暑寒冬都準時到校，即使感冒生病也堅持看診後就去上學，從不鬆懈。

對此，黃仲平也貼文臉書表揚，指出竹塘國中今年185位畢業生中，僅14人獲得三年全勤獎，而陳泊誠家最遠、交通最不便，卻始終準時到校，格外難得。他還積極參加技藝競賽，曾奪下縣內農業群園藝組第二名，展現實作能力與熱情。校方為獎勵全勤生，特別訂製刻有學生姓名的專屬印章，作為榮譽象徵，「而且其他獎項都沒有」，這是對堅持三年全勤最深刻的肯定。

拿到印章的那一刻，陳泊誠露出開心笑容，「雖然每天早起很辛苦，但想到離夢想又近一步，一切都值得。」黃仲平也感動表示，母子三年如影隨形通學，共同堅持不缺席，可說是「雙全勤」的最佳典範，為國中階段畫下最美的句點。

陳泊誠3年來從沒請假、曠課，畢業典禮榮獲全校最難拿的「三年全勤獎」。（黃仲平提供）

竹塘國中校長黃仲平在臉書貼文，陳泊誠住最遠、交通最不便，卻能拿到全勤獎，格外難得。（翻攝黃仲平臉書）

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