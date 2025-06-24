工程大延宕！基隆暖暖2道路施工緩慢 噪音擾人又衝擊交通

基隆源遠路提升道路品質工程，造成交通衝擊與噪音干擾，民眾被迫走在馬路上十分危險。（記者盧賢秀攝）

2025/06/24 18:44

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖區的源遠路、過港路提升道路品質計畫施工緩慢，施工期間交通衝擊、噪音干擾，店家生意受影響，行人被迫走到馬路上，市議員陳冠羽要求市府加強監督工程品質。市府工務處表示，將陸續在7月中旬、8月完工。

基隆市源遠路與過港路提升道路品質去年5月開工，源遠路段的第一期工程範圍自暖碇路到碇內街，去年9月拆除碇內國小前老舊陸橋，並將1.2公尺的人行空間拓寬至1.5公尺，增設無障礙斜坡，並設置共同管線工程，部分路段施工，行人被迫走在道路上。

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過港路段的工程1.1公里，除拓寬人行道工程及排水及基礎埋設等，包括電桿下地等共同管線工程。這個路段的工程自去年5月開工迄今，就飽受附近民眾詬病，除造成交通衝擊及噪音等困擾，近來還因經常挖破住戶水管造成停水。

市議員陳冠羽要求市府加監督施工品質，減少交通衝擊、噪音干擾、避免商家做生意，並兼顧學童安全。

市府工務處表示，因人行道拓寬重新施作道路側溝及新設共同管溝，既有地下空間已佈滿管線，需協調各管線單位進行遷移，牽一髮而動全身，工程無法全面推展。源遠路主體工程預計7月中下旬完工，過港路段可望於8月完工。但過港路段缺失改善，恐將延到年底才能完成驗收。

基隆源遠路提升道路品質工程，造成交通衝擊與噪音干擾，民眾被迫走在馬路上十分危險。（記者盧賢秀攝）

基隆過港路工程最近常挖破水管民怨四起。（記者盧賢秀攝）

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