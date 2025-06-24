高雄2校試辦「橫斷旗」9月上路 借鏡日本打造安全通學路

高雄市將於鳳山區大東國小前門及中山國小後門增設減速平台，維護學童上下學安全。（記者陳文嬋攝）

2025/06/24 18:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市為了學童過馬路安全，將借鏡日本經驗推動「橫斷旗」，鎖定鳳山區大東及中山國小無號誌路口，預計暑假設置完成，9月開學試辦上路，同步推動路口降速，並增設減速平台，打造安全通學路。

根據交通部統計，高雄去年行人交通事故造成死傷1277人，其中死亡人數33人，今年1至3月行人交通事故，造成死亡11人、受傷356人，民進黨議員陳慧文要求市府正視問題，今邀集交通局、教育局辦理會勘。

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尤其鳳山區大東國小前門及中山國小後門竟然沒有設置紅綠燈，不僅學童通學好危險，人車通行也險象環生，陳慧文以親赴日本考察經驗，提出引進日本行之有年「橫斷旗」制度，有效提升交通安全，推動今年暑假設置完成，9月開學試辦上路，讓學童、行人拿橫斷旗過馬路。

交通局將同步推動路口降速，將車速從原本時速40公里降為30公里，並增設減速平台，讓斑馬線高於兩側道路5到10公分，達到車輛減速慢行，也將加強警示標誌，包括當心兒童、減速慢行等；教育局將橫斷旗教學納入9月份交通安全月，教育學童、家長正確使用橫斷旗。

陳慧文表示，許多交通事故歸咎於不小心或沒看見，尤其低年級學童因身高限制，容易成為駕駛視線死角，她認為預防重於治療，不僅要求駕駛被動禮讓，更要讓學童能被看見，推動橫斷旗制度，發揮低成本、高效率，以「被看見」取代「僅禮讓」，掃除駕駛視覺盲點，讓學童能平安回家。

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