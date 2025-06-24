便利搶險搶修、紓解車流 苗栗土牛溪新設防汛道路

便利搶險搶修、紓解車流，龍鳳排水分洪道至土牛溪將新設道路。（苗縣府提供）

2025/06/24 19:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣頭份市的土牛溪，為苗北地區中港溪中下游重要排水，因周遭用地逐漸飽和，雖陸續改建橋樑、設置堤防，並整治水流匯入土牛溪的龍鳳大排，解決土牛溪較低窪容易淹水狀況。不過因土牛溪周遭因頭份市發展，附近用地飽和使得水文集流時間縮短，且土牛溪區域排水尚未設置系統性水防道路可能無法負擔氣候變遷狀況下的防汛、搶險需求，苗栗縣政府將新設龍鳳排水分洪道至土牛溪道路滿足搶險需求，總經費2000餘萬將於近期動工。

苗栗縣水利處表示，124甲縣道、正興路、124丙縣道等交通建設後，土地飽和，而土牛溪也需要設置系統性的水防道路才能對氣候變遷狀況下的極端強降雨，規劃將施作兩期新設道路。將施工的第一期程會先延伸牛埔街，連接124縣道及124甲縣道，將加蓋龍鳳排水分洪道70公尺長明渠，並設置長約60公尺、寬約6公尺的土牛溪防汛道路。

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另外，苗栗縣水利處指出，土牛溪防汛道路將兼作都市計畫道路使用，因頭份市土牛里中正一路1巷周邊老舊社區巷道狹窄通行不便，且鄰近國道一號頭份交流道，若能利用新設道路連接至124縣道及124甲縣道，同時可舒緩國道1號上下班尖峰車流量。

至於第二期工程進度，水利處規劃將延續第一階段道路連接124縣道至正興路，目前相關都市計畫用地變更作業中，等待用地取得後將陸續施工。

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