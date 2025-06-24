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    自來水變「牛奶水」！台中霧峰居民憂汙染不敢喝 水公司回應了

    洪姓民眾指，家中自來水流出的水混濁像「牛奶水」，擔心水質受汙染不敢使用，希望水公司趕緊改善。（記者陳建志攝）

    洪姓民眾指，家中自來水流出的水混濁像「牛奶水」，擔心水質受汙染不敢使用，希望水公司趕緊改善。（記者陳建志攝）

    2025/06/24 17:26

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市霧峰區吉峰里民生路290巷一帶住戶，家中自來水呈現混濁像「牛奶水」，洪姓民眾擔心遭到汙染不敢飲用，只好花錢買水喝，並向民進黨台中市議員李天生陳情，希望早日改善。自來水公司第四區處處長張裕浩表示，氣泡是加壓過程產生，水質並沒有問題，水公司將規劃興建蓄水池，徹底解決住戶困擾。

    洪姓民眾表示，住家附近有1、200戶住戶，之前使用自來水並不會有混濁像「牛奶水」的狀況，直到4年多前自來水公司在附近鑿井，並加壓供應朝陽科大後方住戶後，水龍頭打開流出來的水，就變成混濁乳白色，擔心受汙染不敢飲用，只好自己買水喝，或是凌晨壓力較小時再裝水。

    洪姓民眾表示，大家都有繳水費，為何只有這裡有這樣的狀況？對住戶實在不公平，希望水公司能想辦法解決，讓大家能安心用水。

    李天生也強調，自來水是重要民生物質，鄉親們每天飲用，事關重大，希望自來水公司重視客戶的心聲，儘速解決此問題。

    自來水公司第四區處處長張裕浩表示，因該處地勢較高，為了順利送水加壓，機器啟動時帶來氣泡，是一種物理現象，靜置後很快就會恢復清澈，且水質檢測也沒有問題，會考慮將壓力減小，也建議住戶可設置水塔，幹管的水先送至水塔靜置就不會有這個問題。

    張裕浩表示，為解決此問題，霧峰營運所規劃租用台糖土地闢建一處蓄水池，把自來水集中靜置後，再分送各住戶使用，屆時就不會再有氣泡的情形，將會支持補助該案推動。

    洪姓民眾指出，家中自來水流出的水混濁像「牛奶水」，希望水公司改善。（記者陳建志攝）

    洪姓民眾指出，家中自來水流出的水混濁像「牛奶水」，希望水公司改善。（記者陳建志攝）

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