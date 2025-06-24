鳳梨田大變身！嘉縣中正大學特區市地重劃案 面積達77公頃

民雄鄉以種植鳳梨聞名。（記者林宜樟攝）

2025/06/24 19:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府推動「中正大學特定區第二期市地重劃案」，整體開發面積達77公頃，現況多為鳳梨田，縣府今天表示，隨著鄰近大埔美精密機械園區與民雄航太園區持續擴張，預計新增超過4萬個就業機會，住宅需求同步攀升，已啟動重劃案前置作業，未來將補足區域居住空間，打造結合產業與生活的新興核心城鎮，帶動整體轉型升級，將為民雄地區帶來全新面貌。

縣府地政處指出，中正特定區早在81年即開始規劃開發，第一期以區段徵收完成開發；第二期於2013年經內政部核定改採市地重劃，原於2023年5月完成細部計畫審議，經多次都市計畫檢討與修正，正啟動前置作業，預計9月召開土地所有權人座談會說明計畫內容，並同步徵求地主同意書，重劃案地主平均負擔超過45%，依法需取得過半數同意，才能提報內政部審議。

請繼續往下閱讀...

重劃案預定明年啟動工程設計與招標，辦理規劃與發包作業預計需1年半，後續工程施工期則約為4年，整體開發歷時約6年，目標於2031年底前全面完成，屆時將完整串聯生活、就業、交通與公共服務機能，打造現代化新聚落。

重劃區位於中正大學東西兩側，全區可建築用地達45公頃，公共設施用地則規劃約32公頃，預估可容納5000位居民；設施方面，將建置完善的道路、公園、廣場、停車場及綠地，並針對地勢需求納入滯洪與排水設施。

縣府表示，中正特區第二期開發完成後將不僅是住宅區，更將結合中正大學與鄰近產業園區資源，成為吸引青年就業與返鄉定居的重要據點，縣府將持續以開放溝通與民意參與為原則，讓重劃案不只是土地使用變化，更是提升民雄地區生活品質的開端。

中正大學左右兩側土地將進行市地重劃。（記者林宜樟攝）

中正大學特定區第二期市地重劃案規劃內容。（嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法