全國1.6萬特教老師「加薪」 全教總籲提前至今年8月生效

凍漲33年，全教總長年努力爭取下，行政院於今年6月核定通過特教老師加給調升案，全國約1.6萬名特教老師受惠，呼籲從今年8月新學年起生效。圖為全教總之前開記者會呼籲特教加給調升。（資料照）

2025/06/24 17:13

〔記者林曉雲／台北報導〕凍漲33年的特教加給，行政院於今（2025）年6月核定通過調升案，有證特教老師加給從每月1800元增至2800元，無特教證老師加給從每月600元增至900元，全國約有1.6萬名特教老師受惠。全國教師工會總聯合會（全教總）今（24）日表示，肯定行政院及教育部讓長年以來不合理特教加給凍漲現象稍獲改善，但核定的生效日竟延宕半年以上、至2026年2月1日生效，全教總呼籲應從今（2025）年8月1日（114學年度）開始生效。

全教總理事長侯俊良表示，全教總過往具體提出應比照33年來基本工資調升131%的幅度，將特教加給調升到4000元以上，以改善特教加給長年以來偏低的不合理現象，教育部採納全教總建議，規劃特教加給調升並送行政院核定，期間曾以各縣市未達共識為由而未核定通過，但全教總仍持續關切與溝通。

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侯俊良表示，全教總肯定教育部和國教署正視特教教師不合理待遇問題，爭取特教加給調升的核定，但針對核定生效日需延宕半年以上（2026年2月1日生效），以及調升金額不符期待部分，感到為德不卒，呼籲應從114年8月1日（114學年度）開始生效，讓多年來承受特教加給不合理凍漲的特教教師，能盡速領到調升後的特教加給，並應從速建構合理制度，定期調整加給，以利留才久任，方能落實營造友善特教職場，保障學生受教權益的初衷。

此外，全教總特教委員會主委鍾正信表示，特教中心從事行政工作的特教老師不在這次加給調升範圍內，但他們從事的工作同樣很重要，盼也能給予同樣的照顧。

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