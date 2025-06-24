為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國1.6萬特教老師「加薪」 全教總籲提前至今年8月生效

    凍漲33年，全教總長年努力爭取下，行政院於今年6月核定通過特教老師加給調升案，全國約1.6萬名特教老師受惠，呼籲從今年8月新學年起生效。圖為全教總之前開記者會呼籲特教加給調升。（資料照）

    凍漲33年，全教總長年努力爭取下，行政院於今年6月核定通過特教老師加給調升案，全國約1.6萬名特教老師受惠，呼籲從今年8月新學年起生效。圖為全教總之前開記者會呼籲特教加給調升。（資料照）

    2025/06/24 17:13

    〔記者林曉雲／台北報導〕凍漲33年的特教加給，行政院於今（2025）年6月核定通過調升案，有證特教老師加給從每月1800元增至2800元，無特教證老師加給從每月600元增至900元，全國約有1.6萬名特教老師受惠。全國教師工會總聯合會（全教總）今（24）日表示，肯定行政院及教育部讓長年以來不合理特教加給凍漲現象稍獲改善，但核定的生效日竟延宕半年以上、至2026年2月1日生效，全教總呼籲應從今（2025）年8月1日（114學年度）開始生效。

    全教總理事長侯俊良表示，全教總過往具體提出應比照33年來基本工資調升131%的幅度，將特教加給調升到4000元以上，以改善特教加給長年以來偏低的不合理現象，教育部採納全教總建議，規劃特教加給調升並送行政院核定，期間曾以各縣市未達共識為由而未核定通過，但全教總仍持續關切與溝通。

    侯俊良表示，全教總肯定教育部和國教署正視特教教師不合理待遇問題，爭取特教加給調升的核定，但針對核定生效日需延宕半年以上（2026年2月1日生效），以及調升金額不符期待部分，感到為德不卒，呼籲應從114年8月1日（114學年度）開始生效，讓多年來承受特教加給不合理凍漲的特教教師，能盡速領到調升後的特教加給，並應從速建構合理制度，定期調整加給，以利留才久任，方能落實營造友善特教職場，保障學生受教權益的初衷。

    此外，全教總特教委員會主委鍾正信表示，特教中心從事行政工作的特教老師不在這次加給調升範圍內，但他們從事的工作同樣很重要，盼也能給予同樣的照顧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播