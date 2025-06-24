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    雲林教師甄試放榜 連3年錄取數超過百人

    雲林縣國中小學教師甄試，甄選結果今天出爐。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣國中小學教師甄試，甄選結果今天出爐。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/24 17:03

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕這幾年全國各縣市出現教師斷層，雲林縣連續3年辦理國中小學教師甄試，錄取人數都超過百人，今年國小及學前開缺77人、國中開缺41人，分別有656人及737人報考，甄選結果今天出爐，錄取116人，其中學前身心障礙類特教教師、國小專任輔導教師都有1名缺額。

    少子化，全縣國中小學都面臨減班，卻也出現教師人力缺口，有教育界人士表示，主要是因「教師月退85制」的教師退休潮影響，加上不少老師認為現在學生不好教，家長溝通不易。雲林今年就有109個老師退休。

    為補足教師人力，雲林縣連續3年辦理教師甄試，開缺都超過百人，112學年度國小及學前103人、國中122人，其中國小一般普通教師開缺50人；去年113學年度學前及國小教師開缺119人，國小一般普通教師開缺60人，創下近10年新高。

    今年國小及學前開缺減為67人，不過國中教師則開缺41人，包括國語文8人，英語、理化、生活科技、視覺藝術及身心障礙特教教師都開缺5人，還有專任輔導教師也開缺6人。

    教育處表示，今年教師甄試報名國小及學前有656人、國中737人，筆試是參加中區教師甄試聯合命題，包括新竹、苗栗、台中、彰化、南投及雲林，加上東部學校也參加，筆試在同一天舉行，到考率約5成，其中學前特教及國小專任輔導原開缺都5人。

    教育處表示，雲林6班以下學校有100多所，且多數位處偏鄉，為確保教師穩定，這幾年教甄錄取教師都優先補進偏鄉，不過仍有錄取者報到後沒多久即辭職，只聘任代理教師，教甄前全縣代理教師約占16%，教甄後減為14%。

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