桃園擴大廢水監測系統 整體覆蓋率將達9成

桃園擴大廢水自動監測對象，每日排放500到1500公噸廢水的事業單位，將分兩批設置自動監測系統。（環保局提供）

2025/06/24 19:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府環保局將擴大廢水監測，針對每日排放500到1500公噸的事業單位，分兩批設置即時監測系統，屆時整體監測覆蓋率將達9成以上，環保局表示，透過科技自動監控，不僅能即時掌握企業排放狀況，也能幫助業者及早發現水質超標問題，主動應變、降低違規風險。

環保局長顏己喨表示，桃園從2019年完成環境部分批推動自動監測制度，目前已有114家事業完成設置，監控範圍涵蓋全市約8成廢水排放量，導入系統後，違規裁罰率從2020年的6.2%降至去年的2.9%，顯示監測成效明顯。

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顏己喨表示，目前各縣市針對放流水監控，皆依環境部訂定的水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定，針對廢水排放量每日排放超過1500公噸以上者，要求設置自動監測、監視設施，與主管機關連線傳輸，桃市列管事業數居全國之冠，為強化廢水監管效能，提升放流水量監控，即時掌握事業放流水排放情形，因此逐步擴大管制對象，針對每日排放500到1500公噸的事業單位，分兩批逐步設置監測系統。

顏己喨表示，第1批為每日排放1000至1500噸者，須在公告日起1年內完成設置，第2批為每日排放500至1000噸者，須在公告日起2年內完成設置，這項措施後預計新增83家事業納入監控，新增每日監測水量約8萬噸，相當於16萬戶家庭的污水量，整體監測覆蓋率將提升至9成以上，所有監測資料都將上傳至「放流水自動監測資訊公開系統」（https://cwmspublic.moenv.gov.tw/）。

環保局表示，24日已辦理說明會並邀請第1批管制對象的25家事業參與，說明新制度內容、監測設備預警功能與實施時程。

桃園擴大廢水自動監測對象，每日排放500到1500公噸廢水的事業單位，將分兩批設置自動監測系統。（環保局提供）

桃園擴大廢水自動監測對象，每日排放500到1500公噸廢水的事業單位，將分兩批設置自動監測系統。（環保局提供）

桃園擴大廢水自動監測對象，每日排放500到1500公噸廢水的事業單位，將分兩批設置自動監測系統。（環保局提供）

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