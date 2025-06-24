北市音圖工程增43億預算教委會過關 最快2030才竣工

音圖中心預算修正案今（24日）於北市議會教委會通過。音圖中心完工模擬圖。（文化局提供）

2025/06/24 18:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立圖書館新總館與台北音樂廳（簡稱音圖中心）新建工程歷經數度流標，北市文化局參酌廠商分析、物調指數，評估原本71.6億元工程要增加43.3億元，修正為114.9億元。台北市教育委員會今（24日）通過此案，將送大會二、三讀。文化局推估，如期程順利預計明年1月開工，至2030年竣工、驗收。

前台北市長柯文哲任內拍板，選定台北市大安區信義路三段美國在台協會（AIT）台北辦事處舊址為基地，建造台灣首座結合音樂廳與圖書館的地標；市議會2021年審議，通過預算74.2億元（專案管理預算約2.6億、工程預算約71.6億）；2024年，本案完成細部設計，但歷經二度流標；市府公開徵詢廠商報價，並參酌物調指數評估後決議修正預算為114.9億元。

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蔡詩萍表示，流標主因就是預算與市場行情差距大，加上大環境缺工缺料等，而先前市府開會討論也曾想過，是否將量體縮小從圖書館或音樂廳當中二擇一，但台北市長蔣萬安認為會導致沒被選上的一方感到非常失望，且整體規劃也都要重來，因此決定修正預算。

國民黨議員闕枚莎表示，市府編列預算希望這次就能到位，以免未來再度發生需要追加預算的狀況；國民黨議員李芳儒也建議，針對這種超過50億元以上大工程，未來別再以統包形式發包，較有保障。

民進黨議員趙怡翔說，音圖本該今年就要完工，如今連發包都還沒出去，市府針對當中決策要有詳盡檢討，並向議會、市民說明。

蔡詩萍表示，此次修正預算有徵詢過5家潛在廠商，應能順利標出，如期程順利，預計明年工程開工，至2030年竣工、驗收。

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