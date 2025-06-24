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    屏東萬年、復興公園鴨鵝氾濫成災 縣府要抓了

    復興公園鴨鵝成群，引起環境髒亂。（記者葉永騫攝）

    復興公園鴨鵝成群，引起環境髒亂。（記者葉永騫攝）

    2025/06/24 17:25

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市復興公園、萬年公園因為民眾放養鴨子、土鵝，加上不當餵養，造成鴨鵝泛濫成災，造成環境髒亂，屏東縣政府工務處公園管理科決定抓捕減養，僅留適當的鴨鵝數量，但也引起民眾的關切，有人認為該抓捕，但也有人反對捕捉。

    屏東市復興公園、萬年公園3年前重修完成啟用，公園內設有滯洪池可以調節萬年溪的水位並且淨化水質，由於整個自然環境變好，當時還放養了2對的綠頭鴨，碧水綠樹配合鴨隻在水中優遊，讓民眾在公園散步運動相當的舒服，還曾經為了發生綠頭鴨被野狗咬死事件，引發關注，有民眾更自主放養鴨子，來恢復自然生態，讓鴨子也成為公園中的一項美景。

    但是近來情況惡化，不少民眾把土鵝、番鴨等禽類及水類放養到復興公園及萬年公園，還造成鴨鵝為患，沿湖步道到處都是鴨鵝糞便，加上不當的餵養，讓公園髒亂不堪，許多運動的民眾抱怨連連，紛紛向縣府反映要求清理。

    縣府工務處表示，復興公園及萬年公園的鴨子和土鵝都不是縣府放養，全是民眾私放，而且數量愈來愈多，現在數量復興公園約有120隻以上，萬年公園則有50隻以上，數量太多了，因此將在7月進行抓捕及評估，將多餘的鴨鵝送養，僅留一小部分在公園內，不過也有民眾希望縣府不要捉捕，但因數量太多了，不捉不行。

    鴨鵝成群在水中優遊。（記者葉永騫攝）

    鴨鵝成群在水中優遊。（記者葉永騫攝）

    鴨鵝成群在水中優遊景色宜人。（記者葉永騫攝）

    鴨鵝成群在水中優遊景色宜人。（記者葉永騫攝）

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