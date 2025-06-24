布袋鹽田魚塭美景 好美社區辦小旅行

嘉義縣布袋鎮的魚塭風情。（島內散步提供）

2025/06/24 19:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮以鹽田、魚塭及豐富的鳥類生態聞名，布袋街區觀光發展協會獲農村發展及水土保持署南投分署補助，7月6日由好美農漁產業公司辦理「白色布袋芬芳好美」小旅行，帶領遊客走訪鄉村農田、鹽田魚塭，手作魚丸，感受感受鹽與泥交織的氣味，深入瞭解布袋在地日常生活。

布袋街區觀光發展協會理事長游志豪說，布袋具有農漁業兼具特色的風土民情，曾是台灣三大鹽場之一，擁有特殊的鹽田文化，遠道而來棲息的候鳥更是布袋知名的生態景色，而好美社區曾獲「全球百大目的地永續故事獎」及「國家環境教育獎」，適合來趟一日遊小旅行。

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好美農漁產業公司負責人鄭怡雯說，布袋充滿風味與故事，小旅行由職人帶路，帶領遊客到訪江山里的三合院聚落，體驗醃越瓜手作，到益旺餐廳品嚐海鮮料理，並由職人帶領走訪鹽田魚塭，在好美船屋手作爆漿蛤蜊虱目魚丸，走訪罕見的槍樓，並觀察豐富的候鳥生態，除「白色布袋芬芳好美」小旅行，另有兩場與島內散步旅行社合作的遊程。

鄭怡雯說，小旅行1日遊費用1200元，30多個名額已有20多人報名，歡迎各地遊客來布袋吃海鮮、玩手作、看生態，可上「好美船屋（好美農漁產）」臉書粉絲專頁瞭解遊程及報名。

布袋鎮有豐富的生態及風景。（島內散步提供）

鄭怡雯（左）教導手作魚丸。（島內散步提供）

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