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    韓籍網紅消費不愉快經驗餘波盪漾 澎湖縣府不同調

    韓籍網紅尹到怡澎湖不愉快用餐經驗影片，引發澎湖正反兩面對立。（引用YT）

    韓籍網紅尹到怡澎湖不愉快用餐經驗影片，引發澎湖正反兩面對立。（引用YT）

    2025/06/24 19:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕韓籍網紅尹到怡，在YouTube頻道露出澎湖消費不愉快經驗，引發輿論炸鍋，澎湖縣長陳光復都出面道歉，力圖挽回澎湖觀光形象，但澎湖縣政府消保官卻「神助攻」，以頻道屬營利行為，不予受理案件申訴，顯示澎湖縣政府不同調。

    澎湖縣長陳光復表示，針對韓國女星尹到怡近日在社群媒體，分享於澎湖旅遊期間的不愉快經驗，澎湖縣政府表達誠摯的遺憾，並對尹小姐的感受致上最真誠的關心。希望尹小姐能夠諒解這並予以包容。他誠摯邀請尹小姐未來有機會再次蒞臨澎湖，親身感受這座島嶼的溫暖與真誠，縣府也願意盡地主之誼，提供最好的協助與接待。

    相對於縣長陳光復以澎湖縣大家長身份出面道歉，希望力挽遭到嚴重破壞的澎湖觀光名聲；縣府內部卻出現「不同」聲音，消保官表示，該名韓國女星以youtube頻道露出事件，因頻道屬盈利模式，不符合一般民眾消費行為，消保官不會受理案件申訴。

    其實不僅澎湖縣政府不同調，民間反應也兩極化，有人認為韓籍網紅影帶遭剪輯，刻意蹭流量牟利，也有人認為阿家生蠔老闆是「個性」草莽性格，並無惡意；但很多澎湖民眾憤怒表示，嚴重破壞澎湖觀光形象，並向澎湖縣政府衛生局檢舉食品衛生、建設處檢舉違建營業等，引發相當大的風波，一時失言引發正反兩面對立，也撕裂澎湖團結的精神。

    失言風波引發澎湖兩派立場爭議，這是當初阿家生蠔業者始料未及。（記者劉禹慶攝）

    失言風波引發澎湖兩派立場爭議，這是當初阿家生蠔業者始料未及。（記者劉禹慶攝）

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