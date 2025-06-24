高美濕地遊客中心逾3億打造 雨天牆面接縫漏水

高美濕地遊客中心牆面漏水。（記者張軒哲攝）

2025/06/24 17:16

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地是台中海線知名國際景點，但遊客中心網美露營場「夕陽漫漫」去年受凱米、山陀兒及康芮等颱風及冬季強烈東北季風影響，露營場地設備受損，延至8月31日前開放。但近日台中多雨，斥資3.6億元打造的高美濕地遊客中心一樓天花板跟梁柱接縫處，下雨天就漏水形成小瀑布，遊客觀感不佳。

自今年2月起夕陽漫漫露營區與高美濕地遊客中心二樓的景觀餐廳暫停營運，經營團隊原預定於5月31日前恢復營運，又延至8月底前開放，讓暑假旺季遊客錯失打卡景點，近日又傳出遊客中心設備老舊漏水。

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市議員楊典忠表示，當年斥資3.6億元興建高美濕地遊客中心，是要帶動世界各地遊客來高美濕地參觀旅遊，2018年委外營運以來，高美濕地遊客卻日益衰退，不僅沒有帶動高美觀光旅遊，連高美濕地公園大草原也圍起來當露營區，連帶公69停車場也幾乎閒置養蚊子。

台中市政府建設局說明，高美濕地遊客中心依照促參法以ROT方式委外由民間廠商經營，經委外經營廠商初步檢查表示，疑因建物接縫處防水層老化及海風鹽化產生裂縫導致漏水問題，尚無影響使用安全，民間廠商已安排派工將於天氣穩定後修繕，建設局亦將密切掌握營運廠商改善進度，以維護遊憩品質。

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