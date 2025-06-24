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    北捷遊憩事業公司董事長出爐 北捷總座黃清信兼任不支薪

    北捷遊憩事業公司董事會成立，北捷總座黃清信（前排中）擔任首任董事長。（北捷提供）

    北捷遊憩事業公司董事會成立，北捷總座黃清信（前排中）擔任首任董事長。（北捷提供）

    2025/06/24 17:41

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市政府、台北捷運公司共同投資北捷遊憩事業股份有限公司，北捷今宣布，6月23日選出首屆董事及監察人，依公司法第208條規定，經董事共同推選北捷總經理黃清信兼任董事長，不額外支領薪資，借重他在智慧轉型、數位營運及北捷實務經驗，逐步推動專屬營運模式與品牌特色，結合創新思維與專業規劃，打造娛樂、教育、互動及共享的多功能場域。

    北捷表示，黃清信為交通大學運輸工程與管理學系及其研究所畢業，經由捷運特考及高考進入捷運公司，為高運量第一代站長，目前擔任北捷總座一職；他在北捷遊憩事業公司籌備期間，多次赴市議會溝通，努力爭取議員支持，傾聽外界聲音，了解社會期待，同時帶領主管及同仁盤點遊憩三館現有空間，積極思考導入多元品牌及創新業態，以利未來經營規劃參考。

    黃清信在主持董事會議時說，期許新公司以積極活化場館空間、引進多元品牌、提升市府效益、豐富市民遊憩選擇及強化目標族群吸引力，作為經營目標，並以顧客需求為核心，發展深度體驗及在地特色活動，提供貼心服務體驗，超越顧客期待。

    北捷遊憩事業公司首屆董事會董事成員，分別為市府財政局主任秘書張孟純、教育局終身教育科長陳今儀、交通局主任秘書劉嘉祐、眾智旅遊總經理張嘉齡；北捷總座黃清信、高雄餐旅大學校長陳敦基、台中市政府觀光旅遊局長陳美秀、北捷資深協理黃景南、北捷財務處長黃雅芬。監察人部分則有市府主計處主任秘書廖美純、法務局長連堂凱。

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