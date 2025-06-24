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    寶山入夏頻跳電 鄉長指竹科搶電 台電急說明

    新竹縣長邱振瑋（立者）說，今天在寶斗村的村民大會上，各界人士短短半小時共同見證跳電的問題。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣長邱振瑋（立者）說，今天在寶斗村的村民大會上，各界人士短短半小時共同見證跳電的問題。（圖由寶山鄉公所提供）

    2025/06/24 19:03

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，入夏後，該鄉許多家戶頻跳電，近期多人在村民大會上陳情、抨擊，他懷疑電力不足是因台電把電力主要供給新竹科學園區使用，卻對一般家戶的民生用電減壓輸出，今天在寶斗村的村民大會上，到場的各機關、各界代表果然共同「見證」半小時連續跳電3次的狀況，已透過立委林思銘邀請台電、竹科管理局、台積電等將在明天（25日）下午於立法院召開協調會。

    但是台電新竹區處喊冤表示，今天寶山地區供電線路運轉正常，寶斗村集會所跳電是因為村民大會期間用電增大，內線開關容量不足跳脫所致，純屬內線問題。

    大崎村電壓不穩、時常停電，一則是因供電線路辦理計畫性遷移，另一是因供電線路沿線樹竹茂密。所以從去年9月迄今，因第1個原因計畫性停電13次，因第2個原因發生松鼠和樹竹碰觸衍生3次停電事故和2次瞬停狀況，但由於竹科寶山基地的用電是從轄內變電所饋供，因此並沒有影響周邊住戶原供電裕度。

    台電新竹區處表示，他們獲悉寶山鄉的抨擊後清查，今天早上寶山地區的供電線路運轉正常，並沒有接獲民眾通報供電異常的案件，經連絡寶斗村長張錦城了解，跳電原因是集會所今天開會使用空調用電增大後，內線開關容量不足跳脫所致，在持續開會需要下，內線開關投送電反覆跳脫，純屬用戶內線的問題。

    台電表示，大崎村供電線路原經竹科寶山基地，因應基地開發，須安排計畫性停電把基地內線路遷移改接到基地外，所以從去年9月迄今，已安排13次計畫性停電，目前受理在案的線路遷移改接案已全數完工。

    至於竹科寶山基地用電是由轄內變電所饋供，並沒有影響周邊住戶原供電裕度的問題。大崎村供電線路沿線道路都屬山區鄉道，鄰路樹竹茂密，致使這個供電線路從去年9月迄今發生過3次事故停電和2次都在1分鐘內恢復正常的瞬停事故，事故肇因追究都是松鼠跟樹竹碰觸所致；台電新竹區處已加強這個路段鄰線樹竹的修剪，並辦理老舊線路汰換，以強化當地的供電穩定度。

    邱振瑋不滿地說，上星期在大崎村召開村民大會時，就有好幾位鄉親陳情，指稱近來家用電壓不穩、時常會停電，已經造成電器損壞。大家都懷疑「兇手」就是「新竹科學園區（寶山用地）二期擴建工程施工案」所致。

    今天早上在寶斗村集會所召開村民大會時，就在各界「見證」下，短短半小時內果然接連發生3次跳電狀況，鄉親們輪流怒轟「最近都這樣！三不五時就跳電！」、「電壓強弱不定，電器都壞掉了！」

    新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，近期該鄉的各村村民大會，總是有鄉親反映跳電問題，他懷疑是民生用電被台電減壓供給所致。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉長邱振瑋說，近期該鄉的各村村民大會，總是有鄉親反映跳電問題，他懷疑是民生用電被台電減壓供給所致。（圖由寶山鄉公所提供）

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