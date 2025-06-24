南一中舊宿舍曾藏登革熱孳生源 剷平設停車場7/1起收費

位於台南東區東寧路上的台南一中舊宿舍群被拆除後設置臨時停車場，供大眾停車。（東區公所提供）

2025/06/24 18:26

〔記者王俊忠／台南報導〕原位於台南東區東寧路上的台南一中舊宿舍群，房宅老舊破損於2023年被發現有登革熱重大孳生源，校方得知即做補強及預防性投藥，並拆掉舊宿舍群，已移由市府交通局設置臨時停車場，增加28個車位，紓解當地停車位不足問題，預計7月1日起收費，避免車輛長期占用。

東區東寧路一帶是生活機能精華地帶，周邊餐館林立且鄰近校區，用餐時段總是湧入大量人車潮，停車需求大。東區區長黃炳元指增設此停車場恰好紓解當地停車需求，停車場共劃設28個車位，已於今年5月開放民眾停車，交通局並將於7月1日起實施收費管理，避免場內遭車輛長期停占用。

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時序入夏進入雨季，時常大雨後艷陽高照，病媒蚊指數也跟著上升，東區公所除例行巡檢外，亦配合登革熱防治中心的「天溝專案」，每週針對各里天溝巡查。天溝是家戶常忽略的隱性孳生源之一，如堵塞導致積水容易孳生病媒蚊孑孓，民眾須勤加留意自家住宅屋簷、屋頂排水溝是否有類似狀況，遇積水予以清除，以防成為登革熱孳生溫床。

南市長黃偉哲也呼籲市民朋友把握「雨後黃金孳清期」，落實「巡、倒、清、刷」4要領，清除室內外積水容器，降低病媒蚊孳生機會，且從4月1日起，一旦查獲病媒蚊孑孓，將依傳染病防治法處3000元~15000元台幣罰鍰，全面掃除孳生源，就不會發生登革熱疫情。

2023年位於台南東區東寧路上的台南一中舊宿舍群樣貌。（東區公所提供）

位於台南東區東寧路上的台南一中舊宿舍群，在2024年間拆除。（東區公所提供）

巡檢民宅屋頂上的天溝並清除積水，防範登革熱病媒蚊孳生。（東區公所提供）

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