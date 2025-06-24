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    總統教育獎得主 基議長童子瑋促市府建立後續關懷計畫

    基隆市議長童子瑋表示，將提案請基隆市政府評估建立「總統教育獎得主後續關懷計畫」，並參考他縣市經驗，成立「基隆總統教育獎校友平台」，讓生命影響生命。（記者俞肇福攝）

    基隆市議長童子瑋表示，將提案請基隆市政府評估建立「總統教育獎得主後續關懷計畫」，並參考他縣市經驗，成立「基隆總統教育獎校友平台」，讓生命影響生命。（記者俞肇福攝）

    2025/06/24 18:55

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2025年「總統教育獎得主」名單日前公布，基隆市明德國中學生謝昇舜、基隆高中學生王辰瀚、二信高中學生王實修，3人榮獲總統教育獎，基隆市長謝國樑今天（24日）晚間設宴表揚。基隆市議長童子瑋今天表示，他將正式向基市府教育處提案，評估建立「總統教育獎得主後續關懷計畫」，透過這項計畫，整合學校、社福團體、心理專業與企業資源，為這群生命勇士，提供心理輔導、職涯探索、獎助學金、學習資源，協助他們穩健走過青春的關卡，迎向人生的高峰。

    明德國中學生謝昇舜雖與罕病為伍，卻以熱情與責任積極參與公共事務，展現領導力與公民素養；基隆高中學生王辰瀚在物質匱乏中仍勤奮向學，最終同時入選台大與清大的希望與特殊選才，寫下激勵人心的一頁；二信高中學生王實修面對視覺障礙，仍不放棄自我要求，於課業與體育皆有卓越表現，展現生命的韌性；另外，入選總統教育獎的和平國小學生林琡旋，身體雖有挑戰，卻在學習、才藝與環保議題中多元發展，顯現出無限潛力。

    童子瑋說：「這些生命勇士的堅持、努力與勇氣，是全基隆的驕傲！總統教育獎得主的故事不僅感動了我，也深深激勵了整個城市。在生命處於幽谷之時，仍不放棄前行，甚至綻放出奪目的光芒，這份堅持與勇氣，是我們所有人學習的榜樣。」

    他表示，將正式向基市府教育處提案，評估建立「總統教育獎得主後續關懷計畫」外，童子瑋更進一步呼籲，教育處可以參考他縣市經驗，成立「基隆總統教育獎校友平台」，讓歷屆得主彼此連結，發揮影響力，回饋母校與社會，讓「得獎不是句點，而是起點」。

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