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    移動神主牌?彰化2長輩無視來車 直接橫越大馬路挨轟

    2名男女長輩穿越車陣橫越大馬路，完全沒有轉頭往左看，嚇得駕駛急踩煞車。（民眾提供）

    2名男女長輩穿越車陣橫越大馬路，完全沒有轉頭往左看，嚇得駕駛急踩煞車。（民眾提供）

    2025/06/24 16:22

    〔記者湯世名／彰化報導〕無敵星星加持？1名民眾今天（24日）開車行經彰化市中華西路時，突然有2名男女長輩穿越車陣橫越大馬路，完全沒有轉頭往左看，嚇得駕駛急踩煞車，影片PO網引發大批網友砲轟2路人是「移動神主牌」，還有人說是吃了無敵星星嗎？連命都不要了。

    該名駕駛表示，他開車行經彰化市中華西路內側車道準備左轉中央路，正好前方遇到紅燈，右邊兩個車道已經停滿車輛，突然間有2位男女長輩不走斑馬線，而是直接穿越大馬路，在車陣中鑽來鑽去，更誇張的是，穿越車陣後還直接從他的車輛面前快步走過，完全沒有往左看，把他嚇得急踩煞車，差點就撞到對方。

    影片PO上網引發大批網友撻伐，有網友稱讓人看了冷汗直流，還有人驚呼「是想穿越陰陽界嗎？」連看都沒看直接走過去，真勇敢，當自己吃了無敵星星。還有人直呼這2名長輩是三寶中的三寶，突然鑽出來還不看來車；另有網友稱讚駕駛說沒按喇叭修養真好。有網友說目測這2名長輩年紀大約70歲，其他長輩都有走斑馬線，唯獨這2人違規穿越大馬路，是趕著去投胎嗎？

    2名男女長輩穿越車陣橫越大馬路，駕駛看傻。（民眾提供）

    2名男女長輩穿越車陣橫越大馬路，駕駛看傻。（民眾提供）

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