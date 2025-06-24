等了12年！台中海洋館拚8/21前開館 議員斥暑假已近尾聲

地方等了12年，台中海洋館拚8/21前開館。（楊典忠提供）

2025/06/24 18:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕歷經3任市長規劃打造的台中海洋館，主建築工程已在2019年3月完工，地方盼逾12年，暑假將至，海洋館何時開館引關注，觀旅局長陳美秀指出，廠商目前積極引進相關展覽生物，依契約須8月21日前開館；不過，台中市議員楊典忠及劉士州指出，屆時暑假都已進入尾聲，促市府再協調廠商加把勁，早日開館。

陳美秀指出，依契約規定，營運廠商須在接手建物後在1年內開館，目前廠商已引進活體海洋生物中，市府也「逼」廠商務必在8月21日前開館，配合開館盛事，預計27日舉辦館前的「海洋路」上架儀式。

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陳美秀強調，海洋館歷經三任市長、12年打造，如今終於接近啟用，目標8月21日前開館，「若差個1、兩天」，市府仍希望能跟海洋館共好共榮。

民進黨在地市議員楊典忠指出，台中海洋館的開幕時間一變再變，本來市府統一說法「暑假開幕」，結果國中小這週起也將開始放暑假，竟要等到暑假尾聲才能開幕營運，根據市府預算書，市府今年不僅收不到200萬元營運權利金與283萬6千元的營運租金管理費收入，還要支付給港務公司有償撥用土地租金290萬3000元，10餘年來土地租金沒有因工程延宕而免付，台中海洋館是台中市升格以來海線地區最重要的重大建設，經費從3.5億元增加到9.16億元，海洋館將帶動海線觀光發展重要任務，促一定要在最好的時機與狀態下開幕營運，千萬別讓海洋館開幕後的遊客留下負評壞印象。

國民黨市議員劉士州則指出，海洋館費時10餘年打造，連他都當了4屆議員都還看不到營運，暑假本來是海洋館開館的絕佳時機，若依觀旅局目前規劃8月21日前開館，屆時都已進入暑假尾聲，錯失讓親子出遊的大好時間，會促觀旅局設法再提早開放時間。

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