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    颱風季登山別硬闖！ 林保署籲做好充足準備、避免獨攀

    南投仁愛鄉奇萊山屋有山友因扭傷被空勤直升機吊掛下山，接下來進入颱風季，林保署南投分署呼籲登山應有充足準備，避免獨攀、適時下撤，維護登山安全。（圖由空勤總隊提供）

    南投仁愛鄉奇萊山屋有山友因扭傷被空勤直升機吊掛下山，接下來進入颱風季，林保署南投分署呼籲登山應有充足準備，避免獨攀、適時下撤，維護登山安全。（圖由空勤總隊提供）

    2025/06/24 16:32

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣今年3月山難頻傳，今在仁愛鄉奇萊山屋還有山友因扭傷被空勤直升機吊掛下山，由於接下來暑假進入颱風季，林保署南投分署表示，汛期山區天氣變化大，山友行前務必做好充足準備，避免獨攀，量力而為、適時下撤不硬闖，以維護登山安全。

    林保署南投分署指出，颱風季山區不僅路況不穩的路段容易有落石，需要涉溪的路線更可能出現溪水暴漲，登山前應蒐集最新氣象與路況資訊，檢查裝備是否齊全，尤其導航、雨具、保暖衣物與飲水糧食等，當有颱風警報、豪雨警示時，應立即暫緩或取消行程。

    登山則應避免獨攀行動，最好有具經驗的領隊同行，出發前也要熟悉路線與地形，登山則要注意周遭環境變化，以免落石災害。

    山友行前也應掌握自身體力與經驗，量力而為、切勿勉強上山，若身體不適或遭遇緊急情況，就要立即下撤，並呼籲做好風險評估，以維登山安全。

    南投縣能高越嶺道西段受天氣影響，步道容易出現坍方，林保署南投分署呼籲山友應做好風險評估、不硬闖，以維護登山安全。（圖由林保署南投分署提供）

    南投縣能高越嶺道西段受天氣影響，步道容易出現坍方，林保署南投分署呼籲山友應做好風險評估、不硬闖，以維護登山安全。（圖由林保署南投分署提供）

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