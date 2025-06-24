后里農會花卉文化館設備將升級 帶動地方觀光

后里農會花卉文化館設備將改善升級。（記者張軒哲攝）

2025/06/24 19:26

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里是台中花卉大宗產地，為協助台中后里強化農業推廣與農業永續發展，后里區農會家政教室及花卉產業文化館。針對教學設備更新、空間優化及花卉館導覽與影音設備汰舊換新，總經費達255萬元，也讓花卉產業文化館以嶄新面貌迎接遊客，進一步強化觀光與產業形象，預計10月完工。

立委楊瓊瓔24日上午邀集農業部、台中市政府農業局等相關單位，現勘后里區農會家政教室及花卉產業文化館。楊瓊瓔強調，家政教室與花卉產業文化館的改善，不僅是設備更新，更有助於推動農業教育的永續發展。

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農業部、台中市政府農業局分別補助120萬元及55萬元，餘由農會自籌。將添購不鏽鋼折疊式工作台、壁式教學反射鏡、煙罩與抽氣工程等設備，同時規劃多功能農業推廣及食農教育體驗空間，期望提升農業人才培訓效益，推廣「吃當季、食在地」的食農理念。針對花卉產業文化館內老舊的看板、影音播放設備與吊掛結構進行汰舊換新，強化導覽解說與教育推廣功能，同時提升安全性與參觀體驗，讓后里花卉產業行銷能見度再升級。

后里區農會總幹事陳清琪表示，后里區農會長期深耕農業推廣、農村文化保存與食農教育，但因設施老舊、設備不足，影響課程推展及教學品質。他感謝楊立委長期關心地方農業發展，強調兩項計畫執行後，將有助於農業推廣課程精進，也讓花卉產業文化館以嶄新面貌迎接遊客，進一步強化觀光與產業形象。

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