台北綠竹筍評鑑出爐！周福隆、張若梅出線 木柵區成雙冠王

台北市政府產業發展局長陳俊安（左），頒發綠竹筍王獎章給筍農周福隆（右）。（記者孫唯容攝）

2025/06/24 16:30

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市產業發展局今（24日）舉辦「臺北市綠竹筍品質評鑑比賽」，全市9區共103位筍農報名角逐三大獎項。今年度「綠竹筍王」由木柵區筍農周福隆奪得冠軍，同樣來自木柵的筍農張若梅獲得「甜筍王」，她培植出筍心甜度高達7.1度的綠竹筍，讓木柵區成為雙冠王。

綠竹筍由於脆嫩多汁、纖維細緻，被饕客譽為「仲夏綠寶石」，北市主要產區分布於木柵、士林、北投、景美、內湖、南港等地，北市產發局辦理「綠竹筍品質評鑑比賽」，從筍體的外觀完整度、色澤光澤、柔軟度與纖維細緻度以及甜度等面向進行綜合評分，最終選出三大獎項，其中來自木柵區筍農周福隆奪得冠軍「綠竹筍王」，該筍品整體形狀勻稱、筍殼緊實，品質穩定，「甜筍王」則由同樣來自木柵區的筍農張若梅獲得，其筍心甜度高達7.1度，口感清甜，堪比水梨等高甜度水果。士林區筍農王文玉的筍品，由於外型、色澤優美潔白、筍殼細薄，榮獲「美筍王」。

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木柵區農會竹筍班班長、老泉里里長周良富受訪指出，木柵區所種植的綠竹筍，平均甜度落在6.5以上，因此本屆「甜筍王」張若梅能產出7.1度的綠竹筍十分不易。周良富也透露，木柵區以「黃豆」作為有機肥施作，讓木柵的綠竹筍甜度能高於別的產區，柔軟度也因此提高，木柵區更掌握獨家技術，其他地區產筍季節多落在五月到九月，但是木柵則可以做到每年四月就開始產筍，一路能盛產到十月。

至於消費者該如何選擇綠竹筍？農業部桃園區農業改良場樹林分場長吳安娜表示，民眾可以觀察筍底是否白皙，越白越新鮮，再來看彎角的角度，最好要像是牛角的彎度，這樣才會新鮮，最重要的是筍尖不能是綠色的，如果「見綠」就是曬到太陽，口感會發苦，好的筍必須在太陽升起前就挖出來，才會又鮮又甜。

台北市政府產業發展局長陳俊安表示，為了確保綠竹筍食用安全，凡參與評鑑者皆需通過農藥殘留檢驗合格後方可參賽，並落實源頭管理與品質控管，透過評鑑制度的建立，不僅讓筍農之間有良好的交流平台，也讓民眾能夠更安心選購高品質的臺北市綠竹筍。此外，今年也特別與天成大飯店翠庭中餐廳合作，自6月25日至7月27日推出「筍香御宴」，由主廚以評鑑得獎綠竹筍入菜，將充份展現台北市綠竹筍的鮮甜脆嫩。

北市府與天成大飯店翠庭中餐廳合作，自6月25日至7月27日推出「筍香御宴」，由主廚以評鑑得獎綠竹筍入菜。（記者孫唯容攝）

今年度「綠竹筍王」由木柵區筍農周福隆奪得冠軍，而木柵筍農張若梅則獲得「甜筍王」，讓木柵區成為雙冠王。（記者孫唯容攝）

台北市產業發展局舉辦「臺北市綠竹筍品質評鑑比賽」，全市9區共103位筍農報名角逐三大獎項。（記者孫唯容攝）

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