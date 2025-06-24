全國首創「爺奶玩具醫生」 高齡長者與小學生同盟維修玩具

「爺奶玩具醫生」24日在桃園市中埔國小正式成立。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/24 16:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應高齡、少子化的雙重社會挑戰，全國首創的「爺奶玩具醫生」本月24日在桃園市中埔國小正式成立，由一群平均年齡71歲的長輩們組成玩具醫療團隊，與小學生組成跨世代共修同盟，台灣玩具圖書館協會表示，初期提供校內學生維修服務，預計9月擴大對外開放，受理網路預約掛號。

中埔玩具醫院比照真正醫院流程設計，玩具經初步檢測後會貼上專屬「掛號單」，依據狀況進入「待診斷區」或「住院區」接受進一步維修，經歷4個月紮實培訓，玩具醫生們已成功修復及交換200多件共50公斤玩具，並拆解超過150公斤待再利用玩具，實踐「玩拆解、學永續」理念，讓廢棄資源重獲新生。

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來自不同背景的爺奶醫生們說，「這裡不只是修玩具，更讓我們重拾價值與成就感！」前台電高層、擔任玩具醫院副院長的陳東聰笑說，拆玩具就像以前修機械的日子，又找回那份熟悉與專業，而孩子們也從中學習責任與環保意識；小小玩具醫生賴辰亮說，原來電池壞掉不能亂丟，「我現在都會先拆開看看有沒有救」。

桃園市副市長蘇俊賓也出席成立儀式，並穿上玩具醫生制服，與爺奶及孩子們共同修復老舊玩具，他說，這不僅是修復玩具的工程，更是修補人際情感與世代關係的橋樑，從永續到高齡價值的再發揮，桃園已經不是跟隨者，而是教育創新的領航者。

台灣玩具圖書館協會表示，此計畫初期提供校內學生維修服務，未來將開放給更多有玩具維修需求的小朋友參與，預計在下學期的9月開始，受理網路預約掛號，透過高齡長者與學童間的合作，讓老舊玩具重新發光發熱，也讓世代間智慧共融成為最美的教育風景。

「爺奶玩具醫生」24日在桃園市中埔國小正式成立。（記者鄭淑婷攝）

桃園副市長蘇俊賓也穿上醫師袍維修玩具。（桃市府提供）

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