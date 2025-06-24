頭份流東二號橋、三灣苗17-2線屢發生自摔事故 民眾盼改善

圖為流東二號橋自摔事故畫面。（陳光軒提供）

2025/06/24 17:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份流東二號橋附近之前因道路旁出現坑洞，導致民眾發生自摔事故，之前會勘後尚未改善完成，該處坑洞於23日晚間又發生自行車騎士自摔事故；三灣鄉苗17-2線內灣村二鄰龍峎頂往北橫公路前道路因坡度大也常發生自摔事故，苗栗縣議員陳光軒接獲民眾反映，期盼希望能早日改善。

苗縣府交通工務處指出，縣府持續推動劃設視覺化減速標線，針對苗17-2線內灣村二鄰龍峎頂往北橫公路坡度大容易引起事故以及流東里信德路與農苗頭8號農路（富國橋）路口狀況，除今天派員陪同會勘，也將會與相關公所再度確認需求性，研擬是否劃設，以保障民眾通行安全。

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另外，流東二號橋再度發生自摔事故，苗縣府交通工務處養護科表示，已先派員前往填補坑洞，後續將再由廠商挖局坑洞，了解是否出現路基流失等狀況，後續再使用混凝土等固定。

陳光軒說，接獲頭份市代黃宣乾反映流東二號橋旁道路鋪面凹陷導致自行車騎士自摔，由於之前曾和當地里長、黃宣乾與縣議員曾玟學前往會勘，但改善速度未如預期又導致事故發生。至於三灣鄉苗17-2線內灣村二鄰龍峎頂往北橫公路則有民眾向他反映因坡度落差大，下坡車輛速度快發生過數次的自摔事故，也有鄉親反映車輛會車時因下坡車輛速度快導致碰撞，他認為需繪設視覺化減速標線提高民眾警覺。

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