澎湖天后宮後方草地雜亂 葉竹林喊話縣長：快還住戶清靜家園

澎湖開台天后宮後方草地雜亂不堪，住戶向前馬公市長葉竹林陳情。（葉竹林服務處提供）

2025/06/24 17:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入國定古蹟的澎湖開台天后宮，經過整修開放後，周邊環境依然雜草叢生，附近住戶多次向澎湖縣政府反映後，仍然未獲妥善處理，轉而向前馬公市長葉竹林投訴。葉竹林指出，希望陳光復縣長能儘快亡羊補牢，趕緊還給天后宮後山頭以及附近住戶一個清靜的家園吧！

葉竹林辦公室表示，今（24）日接到中央里民的申訴，指出天后宮後山頭的雜草、環境，之前就是縣政府定期整理的工作，乾乾淨淨的山頭，觀光客經過都會上去遊覽一番。但是自從2023年秋開始，天后宮開始整修後，澎湖縣政府就不來整地、割草了。現在天后宮已經整修完畢，且已經過了半年，仍然無人整理，任由雜草叢生。

請繼續往下閱讀...

葉竹林指出，住戶反應由於環境太髒亂，滋生一堆蚊子，路過的觀光客都互相調侃怎麼會有這種環境，住戶非常無奈，今年6月13日撥打1999專線反映，6月18日來了一輛林務公園管理所的車子，嗡嗡作響開始割草環境整理。但該修的樹不修，可以不修的樹卻大修特修，還有一大片長了2公尺高的牡英丹，割了三分之一，卻保留了三分之二！

另外，長了2年的草割下來竟然直接鋪放在山頭！6月23日，住戶再度反映，結果縣府派人把割下來的草整理打包了，而牡英丹、以及該修剪的樹還是未修。

住戶們表示，這是澎湖縣政府做的事，卻還要住戶提出請求，卻還是做不好，不知道這是什麼邏輯心態？陳光復縣長領導的團隊，連這點小事都做不好，問題是否出在陳縣長不用心？葉竹林指出，希望陳光復縣長能儘快亡羊補牢，趕緊還給天后宮後山頭以及附近住戶一個清靜的家園吧！

澎湖開台天后宮整修開放，但後方草地卻無人管理。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法