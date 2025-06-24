北市電動公車火燒車同批停派19輛 本週開會研商復駛處理問題

262電動公車火燒車，北市府要求業者針對全市電動公車及充電場站，進行全面總體檢。（資料照）

2025/06/24 17:29

〔記者董冠怡／台北報導〕大都會客運262路線電動公車火警後，台北市進行858輛電動公車總體檢，與事故車同批停派的19輛車，已完成檢測並無異常，市府預計本週邀集相關單位開會，討論復駛處理問題；另3輛停派待修，剩下欣欣客運1輛尚待更換零件，其餘2輛及首都客運逐車特檢的30輛，皆已完成檢驗復駛。

與事故車同批停派的19輛，從6月17日起停駛至今。台北市公共運輸處綜合規劃科長劉國著今表示，為求審慎，本週將邀交通部、交通部公路局、財團法人車輛安全審驗中心（VSCC）等單位，研商復駛處理問題。

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16日發生火燒車後，扣除262路線停派的20輛車（含燒掉的那輛），全市其他838輛經電池系統檢測，3輛訊號異常停派待修。劉國著說，2輛已完成零件更換復駛，欣欣客運1輛（251路線）則請華德動能安排儘速修復。

公運處指出，各公車業者、華德動能也針對同款車型進行高、低壓電池組與車端充電座等3大電系項目逐車特檢，113輛中完成83輛，另外30輛隸屬首都客運（信義幹線），上週六、日深入檢查，目前檢驗完畢且已復駛。

配合中央推動「2030年市區公車全面電動化」，公運處補充，交通部補助車款僅含依「交通部電動大客車推動計畫車輛業者資格審查作業要點」規定，經VSCC網站揭露審查資格符合的5家車廠（華德、成運、創奕、鴻華先進、總盈）共6個車款；262事故車型目前已停產，現行符合資格車款也無使用和事故車同款電池。

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