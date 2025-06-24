市長獎、模範生合影 侯友宜：保持良善走出屬於自己光亮的路

新北市三峽國小林承緯。（記者翁聿煌攝）

2025/06/24 17:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局24日舉辦「113學年度市長獎、技藝頂尖人才暨學校模範生代表頒獎典禮」第4場合影活動，來自全市各國小共1207位榮獲「學習卓越市長獎」、「特殊展能市長獎」及「學校模範生代表」的學生與市長侯友宜合影，記錄他們在小學階段努力耕耘的成果與榮耀，侯友宜期勉獲獎者心懷良善，走出屬於自己的光亮道路。

侯友宜表示，每位得獎者背後都有一段努力堅持的故事，無論是在課業中精益求精，還是在特殊領域中閃耀光芒，都是新北的驕傲，他也勉勵學生堅持做對的事，勇敢選擇有價值的道路。

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三峽國小林承緯以國際標準舞的堅持與熱情展現卓越表現，多次在國內外比賽中脫穎而出，曾代表新北奪下全國第二的佳績，林承緯從小展現出對舞蹈的熱愛，即使平時需奔波於學業、練習與比賽之間，他仍甘之如飴，國標舞不僅讓他建立了自信，也磨練出堅持不懈的態度與舞台風範，是難能可貴的小學經驗。

文德國小高楚恩以優異數理能力和謙遜品格，在資優課程與全國性線上電競賽中皆表現傑出，展現助人為樂的精神風範，他曾榮獲「文資小學堂線上電競賽」全國冠軍，常主動幫助同學解題，分享自己的思路，深受同學喜愛與師長肯定。

金山國小謝昕霖則從漁村生活汲取創作靈感，擅長以藝術表達海洋文化之美，來自漁業家庭的他對大海有深刻的情感連結，環境的耳濡目染下，他不僅熟稔漁船作業與海洋知識，更善於將這些生活經驗轉化為創意與作品中的靈感來源。昕霖在藝術創作中展現對海洋文化的深厚理解，也在校內外活動中表現出高度的責任感與團隊精神。他的成長故事，展現對土地的認同感與團隊合作的精神，令人感佩。

新北市文德國小高楚恩。（記者翁聿煌攝）

新北市金山國小謝昕霖。（記者翁聿煌攝）

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