寵物過世拒絕再傷荷包 生命紀念服務定型契約範本出爐

農業部今公布寵物生命紀念服務定型化契約範本。（資料照）

2025/06/24 17:03

〔記者楊媛婷／台北報導〕為更健全寵物產業，農業部今（24日）表示，已訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本，規定寵物生命紀念服務內容，也規定若有中途解約情況，除實際服務費用外，違約方支付的解約手續費最高上限不得超過總契約價金的5%，避免消費糾紛。

隨社會型態改變，國內寵物數量早已超過小孩數，隨寵物走到生命的終點，許多飼主也會好好送寵物最後一程，目前普遍寵物喪葬費用約5千元，若有其他祭儀或紀念需求，價格則更高，過去曾發生飼主對業者服務不滿意時欲解約，卻被收取高額解約金，或者也有飼主委託業者處理，卻遲遲未取回寵物骨灰等。

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為避免消費糾紛，農業部動保司表示，和業者討論後訂定寵物生命紀念服務定型化契約範本，在簽約注意事項中，加入業者應協助生前有寵物登記之寵物辦理除戶登記，並就寵物生命紀念服務之普遍項目包含屍體之接運、屍體清理、美容、屍體冰存、屍體處理及骨灰處理等5項進行規範。

該定型化契約範本也對中途解約之退費情形作出約定，除了實際服務產生的費用外，違約方支付的解約手續費最高上限不得超過總契約價金的5%，以避免消費糾紛，因寵物生命紀念服務包含骨灰的寄存，屬於寄託物品，也範本訂定飼主如要取回骨灰之相關規定，最後並就寄存時間屆期或飼主停止繳費時骨灰後續處置方式進行約定。

農業部動保司副司長陳中興進一步說明，目前國內的寵物生命紀念業者超過70家，收費會依照業者提供的服務不同而有差異，如寵物火化時要獨自火化，或者群體火化，還有是否有宗教儀式，另外是否樹葬或放在靈骨塔，抑或讓飼主攜回骨灰等，依照服務項目、寵物體型大小收費而有不同，這次定型化契約中，則規定業者必須就寵物體型大小收費明確定義收費級距。

陳中興指出，這次發布的定型化契約主要是針對中途解約、飼主取回股非存放屆期處理等提出解決方案，已將範本提供給縣市政府與業者參用，他也提醒，若寵物過世，飼主要記得辦理寵物除戶登記，並依範本簽訂生命紀念服務契約。

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