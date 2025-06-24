獨家》爸媽快看！明年初先補課 寒假連放至春節

教育部今日邀集各地方政府及相關團體研商，決定明年寒假先補課，讓寒假可接續連放農曆春節假期，以解決假期不連續的問題。（記者林曉雲攝）

2025/06/24 15:19

〔記者林曉雲／台北報導〕明年初寒假結束，要先上課3天，再接著放農曆春節年假，引發家長們反彈。教育部今（24）日邀請各地方教育局處及相關教育團體等開會，通過114學年度第2學期，調整2026年2月11日、12日及13日原上課日改為放假日，並於1月21日、22日及23日補上課，亦即寒假先補課，讓寒假可接續農曆春節假期，以解決假期不連續的問題，114學年第2學期實際開始上課日為2026年2月23日（週一）。另114學年第1學期訂於今年9月1日週一開學。

本報記者獨家報導，今日會議並通過配套措施，包括教科書供應，中央將協調書商，提前完成教科書之印製與發送作業，以確保課本準時到位；課程計畫調整則依據中央函文，調整學期上課日，以配合調整課程計畫；學生安置及學習適應，儘早將相關訊息通知家長，使其能預作準備，以利學生在學習與安全方面均能順利適應；而午餐及其他餐點提供，提前補上課可能影響各校午餐標案及其他餐點採購（例如牛奶），地方政府須提前辦理午餐標案及其他餐點採購。

請繼續往下閱讀...

依114學年中小學行事曆草案，明年2月11日開學，但上課3天卻接著農曆春節年假，引發家長們反彈。教育部研擬的解套方案，方案一是維持原案不調整，方案二是提前在寒假補課，將2月11日到13日的上課日，提前改在1月21、22及23日補上課，教育部今日邀集地方政府及相關團體會商。

教育部說明，114學年度從今年8月1日開始，依「各級學校學生學年學期假期辦法」規定，暑假以60日為（ 7月1日至8月29日），寒假以21日為限，（1月21日至2月10日），據此114學年度第1學期開學日為今年9月1日，第2學期開學日為115年2月11日（週三）；農曆除夕及春節假期為2026年2月16日至19日，春節假期前2日（2月14日及15日）為週六日假期。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法