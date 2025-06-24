桃園沿海小燕鷗數量、巢位成長 野鳥學會︰活動範圍有擴散

桃園沿海是2級保育鳥類小燕鷗重要繁殖區域。（圖由桃園市野鳥學會提供）

2025/06/24 16:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園沿海是2級保育鳥類小燕鷗重要繁殖區域，社團法人桃園市野鳥學會每年動員志工進行普查，今（24）日公布調查結果，5月至6月小燕鷗數量、巢位都有明顯增加，且活動範圍及巢位都有擴散，位於觀音的觀塘工業港（G3）仍是小燕鷗最重要的繁殖核心地帶。

野鳥學會表示，每年5、6月動員數十名志工，從新北市交界的北界，一路調查至新竹縣交界的南界，今年普查時間分別於5月17日及6月14日進行，5月調查結果顯示有118隻成鳥、52個巢位，到了6月已有42隻幼鳥孵化，成鳥數量也明顯上升至274隻，巢位增加至66個。

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野鳥學會表示，進一步與去年6月30日的調查資料比較，其中，位於觀音的觀塘工業港（G3）仍是小燕鷗最重要的繁殖核心地帶，該區自去年的155隻成鳥、43個巢位、50隻幼鳥，增至今年的216隻成鳥、60個巢位與35隻幼鳥，總數成長將近4成，顯示此處環境條件穩定，依據具有高度繁殖吸引力。

除了核心繁殖地，今年普查也觀察到小燕鷗活動範圍從原本7處增加至10處，巢位更從過去高度集中於觀塘港區擴散至竹圍漁港、永安漁港等5個新地點。

野鳥學會保育研究組組長徐景彥表示，去年觀塘工業港在繁殖後期遭遇連日豪雨與滿潮，導致多達26個巢被淹沒，可能促使小燕鷗今年選擇分散築巢，以降低氣候風險，不過，這種分布變化是否成為趨勢，仍需長期觀察與數據支持。

野鳥學會理事長劉義仁表示，小燕鷗總體數量的成長與築巢範圍的擴大，意味著整個桃園沿海皆為牠們潛在的棲地，每年4月小燕鷗會陸續飛抵台灣，進入5、6月繁殖高峰，至7月則帶著1齡雛鳥啟程南返澳洲，也呼籲民眾在桃園海岸從事休閒活動時，不妨留意頭頂飛翔的白腹小鳥，親身感受這段夏季限定、難得一見的自然生態奇景。

2級保育鳥類小燕鷗。2級保育鳥類小燕鷗。（圖由桃園市野鳥學會提供）

2級保育鳥類小燕鷗。（圖由桃園市野鳥學會提供）

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