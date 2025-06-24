彰化花壇茉莉盛典6/28「香」遇 首創解謎館邀親子闖關解謎

彰化縣長王惠美（右4）、花壇農會總幹事顧碧琪（右3）、花壇鄉長顧勝敏（右2）等人邀大家來花壇賞玩。（記者湯世名攝）

2025/06/24 15:25

〔記者湯世名／彰化報導〕繼去年掀起熱烈回響後，彰化縣花壇鄉農會與花壇鄉公所今年再度攜手，將於28日在茉莉花壇夢想館舉辦《世界茉莉盛典 × 花壇竹筍節》活動，以茉莉花、竹筍農特產為主軸，不僅有傳統的大胃王比賽、茉莉啤酒暢飲爭霸戰，還首創導入AI智慧導覽，推出《茉莉密事解謎館》，花壇鄉農會總幹事顧碧琪歡迎親子一起來闖關解謎，參加比賽拿大獎。

《2025世界茉莉盛典 × 花壇竹筍節》開幕記者會今天在茉莉花壇夢想館舉行，由縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、花壇鄉農會理事長陳榮和、總幹事顧碧琪等人，啟動3座象徵活動主軸的「綻放盒」儀式，蝴蝶翩翩飛舞，正式開啟這場融合感官體驗、香氣解謎與地方文化的夏日盛典。

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28日上午8點半至中午12點半，由竹筍節「好筍好順」主舞台活動打頭陣，而《世界茉莉盛典》感官任務十大活動體驗，將持續至下午2點。

王惠美表示，活動當天有竹筍美食大胃王比賽、茉莉啤酒暢飲爭霸戰、十大感官任務×集蝶活動、竹藝手作DIY等，非常精彩。顧勝敏則說，今年加入AI互動，以及竹筍薯條、可麗餅、焗烤、冰淇淋等多種竹筍創意料理，歡迎大家品嘗。

顧碧琪表示，今年活動有3大亮點，分別為「感官體驗」、「集蝶任務」及「AI智慧導入」。花壇的無毒茉莉花茶在今年再次前往日本，銷售成長3倍；現在農業也要跟上AI潮流，用AI做語音導覽，讓大家了解花壇產業文化、在地故事。

今年活動設計「十大感官任務 × 集蝶活動」，包含茉莉咖啡亭、茶香亭、絹印、摺氣球、小花旗、空靈鼓、食農教育繪本說故事、茉莉晶球與AI密室解謎等10站體驗，只要完成任選4站，即可獲得集蝶貼紙兌換「茉莉花牌抽抽樂」。持「體驗券」即可穿梭各站。今年加碼設計限量版感官任務集蝶手冊與花牌遊戲站。早鳥票加開至26日截止，民眾要搶要快。

花壇的竹筍。（記者湯世名攝）

花壇農會總幹事顧碧琪（右2）為縣長王惠美（右）介紹活動內容。（記者湯世名攝）

花壇農會茉莉花相關產品琳瑯滿目。（記者湯世名攝）

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